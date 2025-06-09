«Їхав через шквал ракет і дронів», – глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва

Кястутіс Будріс прибув до Києва обговорити з українськими високопосадовцями фронт, ЄС і стримування Росії.

Фото: LRT

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Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прибув із робочим візитом до Києва, де проведе низку зустрічей із українськими урядовцями. Про це повідомило видання LRT.

У рамках візиту Будріс зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним, секретарем РНБО Олександром Литвиненком, головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим.

На порядку денному — ключові питання підтримки України, зокрема гарантії безпеки, ситуація на фронті, міжнародний тиск на Росію для припинення бойових дій та оголошення перемир’я. Також обговорюватимуться пріоритети військової, фінансової, дипломатичної та гуманітарної допомоги, прогрес України на шляху до членства в ЄС та заходи зі стримування російської агресії.

За словами міністра, вранці потяг, яким він прямував, перетинав райони, що перебували під ракетно-дроновим обстрілом. Зокрема, удари накрили Рівне й Дубно. Про це він повідомив у соцмережі X.

Будріс зазначив, що останнім часом Росія посилила атаки на цивільну інфраструктуру України. Він нагадав, що лише кілька днів тому під час обстрілу Харкова загинули й постраждали десятки людей, серед яких були діти.

«Це не випадковості - це цілеспрямовані акти терору, спрямовані на те, щоб зламати волю України», — наголосив литовський міністр. Він також підкреслив, що Україна не лише боронить власну землю, а й відстоює європейські цінності свободи та демократії.

«Миру не буде досягнуто шляхом умиротворення. Світ повинен залишатися єдиним у підтримці України – військовій, економічній та політичній», — підсумував Будріс.

Це вже третій візит Кястутіса Будріса до України з моменту його призначення на посаду глави МЗС Литви. Попередній візит відбувся 1 квітня 2025 року.

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