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У центрі Києва з авто обміну валют вкрали 15 мільйонів гривень

14:25, 9 червня 2025
15 мільйонів гривень готівки вкрали через отвір у багажнику авто.
У центрі Києва з авто обміну валют вкрали 15 мільйонів гривень
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У Києві 46-річному чоловіку оголосили підозру в організації зухвалої крадіжки майже 15 мільйонів гривень з автомобіля обмінного пункту, розташованого в центрі столиці. Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний майже рік разом зі спільниками готувався до злочину, ретельно вивчаючи схему перевезення готівки. Зловмисники встановили, що значні суми грошей певний час зберігаються у багажному відділенні автомобіля біля обмінника.

Щоб викрасти кошти, вони заздалегідь вирізали отвір у багажному відділенні та вивели мотузку для його відкриття. Під час злочину вони заблокували двері офісу, щоб завадити виходу працівників, і викрали сумку з грошима з багажника.

Зазначається, що підозрюваний раніше був засуджений до 14 років за умисне вбивство і звільнився з в’язниці у 2015 році. Нині йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 9 мільйонів гривень. Інші учасники злочину наразі встановлюються.

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Київ крадіжка

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