У центрі Києва з авто обміну валют вкрали 15 мільйонів гривень

15 мільйонів гривень готівки вкрали через отвір у багажнику авто.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 46-річному чоловіку оголосили підозру в організації зухвалої крадіжки майже 15 мільйонів гривень з автомобіля обмінного пункту, розташованого в центрі столиці. Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний майже рік разом зі спільниками готувався до злочину, ретельно вивчаючи схему перевезення готівки. Зловмисники встановили, що значні суми грошей певний час зберігаються у багажному відділенні автомобіля біля обмінника.

Щоб викрасти кошти, вони заздалегідь вирізали отвір у багажному відділенні та вивели мотузку для його відкриття. Під час злочину вони заблокували двері офісу, щоб завадити виходу працівників, і викрали сумку з грошима з багажника.

Зазначається, що підозрюваний раніше був засуджений до 14 років за умисне вбивство і звільнився з в’язниці у 2015 році. Нині йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 9 мільйонів гривень. Інші учасники злочину наразі встановлюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.