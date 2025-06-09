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В центре Киева из авто обмена валют украли 15 миллионов гривен

14:25, 9 июня 2025
15 миллионов гривен наличных украли через отверстие в багажнике авто.
В центре Киева из авто обмена валют украли 15 миллионов гривен
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В Киеве 46-летнему мужчине объявили подозрение в организации дерзкой кражи почти 15 миллионов гривен из автомобиля обменного пункта, расположенного в центре столицы. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый почти год вместе с сообщниками готовился к преступлению, тщательно изучая схему перевозки наличных денег. Злоумышленники установили, что значительные суммы денег некоторое время хранятся в багажном отделении автомобиля у обменника.

Чтобы похитить деньги, они заранее вырезали отверстие в багажном отделении и вывели веревку для его открытия. Во время преступления они заблокировали дверь офиса, чтобы помешать выходу работников, и похитили сумку с деньгами из багажника.

Отмечается, что подозреваемый ранее был приговорен к 14 годам за умышленное убийство и освободился из тюрьмы в 2015 году. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 9 миллионов гривен. Другие участники преступления устанавливаются.

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Киев кража

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