Украина также расследует убийство Андрея Портнова – СМИ

Процессуальное руководство досудебным расследованием по убийству Андрея Портнова осуществляет Офис Генпрокурора.

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Национальная полиция Украины открыла производство по факту убийства в испанском городе Мадриде Андрея Портнова. Об этом сообщило издание УП со ссылкой на ответ ОГП на запрос.

«Сообщаем, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины… внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и возбуждено уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова по п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, процессуальное руководство – группой прокуроров Офиса Генерального прокурора», - говорится в сообщении.

В ОГП сообщили, что на начало июня досудебное расследование продолжается.

Напомним, что 21 мая Андрей Портнов был застрелен возле американской школы в испанском Мадриде.

По данным правоохранителей, убийство было заказным, стрелял один человек, совершивший девять выстрелов. На месте преступления были найдены девять гильз.

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