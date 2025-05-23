Полиция Испании считает убийство Портнова заказным, киллер произвел 9 выстрелов — новые детали

Как сообщается, подозреваемый в убийстве Портнова планировал побег на автомобиле как минимум с одним сообщником.

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Как известно, 21 мая в Мадриде был застрелен эксрадник Януковича Андрей Портнов. Полиция Испании считает, что убийство было заказным, сообщает издание El Pais.

По данным правоохранителей, стрелял один человек, который произвел девять выстрелов. На месте преступления были найдены девять гильз.

Полиция утверждает, что подозреваемый планировал побег на автомобиле как минимум с одним сообщником. Отмечается, что киллер не скрылся «на мотоцикле или в метро». Убийство совершил человек в темной спортивной одежде, отмечает следствие.

В настоящее время правоохранители собирают записи с камер наблюдения в поисках нападающего.

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