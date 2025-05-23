Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Полиция Испании считает убийство Портнова заказным, киллер произвел 9 выстрелов — новые детали

15:11, 23 мая 2025
Как сообщается, подозреваемый в убийстве Портнова планировал побег на автомобиле как минимум с одним сообщником.
Полиция Испании считает убийство Портнова заказным, киллер произвел 9 выстрелов — новые детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 21 мая в Мадриде был застрелен эксрадник Януковича Андрей Портнов. Полиция Испании считает, что убийство было заказным, сообщает издание El Pais.

По данным правоохранителей, стрелял один человек, который произвел девять выстрелов. На месте преступления были найдены девять гильз.

Полиция утверждает, что подозреваемый планировал побег на автомобиле как минимум с одним сообщником. Отмечается, что киллер не скрылся «на мотоцикле или в метро». Убийство совершил человек в темной спортивной одежде, отмечает следствие.

В настоящее время правоохранители собирают записи с камер наблюдения в поисках нападающего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

убийство Испания Андрей Портнов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

ВАКС избрал Олегу Бачуну меру пресечения – залог в размере 2 млн гривен

Следствие считает, что бывший председатель ОАС города Киева просил у предпринимателя деньги за решение проблем с пересечением границы.

Пленум Верховного Суда предлагает отклонить законопроект о проверке судей Верховного Суда и ВАКС в течение 2 лет при участии ГРД

Во время обсуждения было констатировано, что законопроектом 13165 предлагается новая тотальная проверка судей Верховного Суда и ВАКС за весь период с неясными сроками и основаниями.

Кабмин внес изменения в порядок предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях

Из перечня информации, вносимой в реестр, исключены расхождения между сведениями о конечном бенефициарном собственнике клиента, содержащимися в ЕГР, и информацией о конечном бенефициарном собственнике, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения проверки клиента.

Административная процедура в земельных отношениях: Верховный Суд определил юрисдикцию споров относительно решений органов местного самоуправления

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции судов в разрешении споров в сфере распоряжения землями со стороны органов местного самоуправления.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео