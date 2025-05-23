Поліція Іспанії вважає вбивство Портнова замовним, кілер здійснив 9 пострілів — нові деталі

Як повідомляється, підозрюваний у вбивстві Портнова планував втечу на автомобілі щонайменше з одним спільником.

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Як відомо, 21 травня у Мадриді застрелили ексрадника Януковича Андрія Портнова. Поліція Іспанії вважає, що вбивство було замовним, повідомляє видання El Pais.

За даними правоохоронців, стріляла одна людина, яка здійснила дев’ять пострілів. На місці злочину було знайдено дев’ять гільз.

Поліція стверджує, що підозрюваний планував втечу на автомобілі щонайменше з одним спільником. Зазначається, що кілер не втік «на мотоциклі чи в метро». Вбивство скоїла людина у темному спортивному одязі, зазначає слідство.

Наразі правоохоронці збираюит записи з камер спостереження, шукаючи нападника.

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