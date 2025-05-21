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Вбивство Андрія Портнова – іспанська поліція шукає стрільця

13:30, 21 травня 2025
Підрозділ розслідування вбивств взяв на себе розслідування, щоб встановити точні обставини вбивства та, перш за все, його мотив – El Mundo.
Вбивство Андрія Портнова – іспанська поліція шукає стрільця
Фото: elpais.com
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В колишнього заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова здійснили п'ять пострілів 21 травня вранці біля воріт Американського коледжу в мадридському муніципалітеті Посуело-де-Аларкон.

Поліція розшукує високого, худорлявого чоловіка, який, за даними слідчих джерел, що спілкувалися з El Mundo, втік у після того, як застрелив Портнова. Розпочато масштабну пошукову операцію.

Ті ж джерела повідомили цій газеті, що постріли були здійснені ззаду. Один з них потрапив у шию, а після того, як Андрій Портнов упав обличчям донизу, вони добили його пострілом у голову, згідно з першими деталями поліцейського розслідування.

За даними поліції, злочин стався о 9:15 поблизу Американського коледжу, коли десятки учнів входили до школи.

Андрій Портнов вже збирався сісти в Мерседес, коли до нього підійшли двоє чи троє нападників і зробили п'ять пострілів, щонайменше три з яких влучили йому в голову, смертельний, і в спину.

Після отримання повідомлення, співробітники Наукової поліції та Групи розслідування вбивств V вирушили на місце злочину.

Після прибуття на місце події, служба Summa 112 змогла лише підтвердити смерть чоловіка від травм, несумісних з життям, після кількох поранень з вогнепальної зброї.

Підрозділ розслідування вбивств V Мадридської бригади судової поліції взяв на себе розслідування, щоб встановити точні обставини вбивства та, перш за все, його мотив.

Як зазначає El Mundo, наразі відкрито два напрямки розслідування: зведення рахунків, пов'язаних з організованою злочинністю, або політичний аспект.

Речник служби 112 повідомив газеті El Pais, що між 9:10 та 9:15 ранку надійшов дзвінок від громадянина, який «повідомив, що вони знайшли цього чоловіка пораненим, який лежав непритомний на землі». Після прибуття служба Summa 112 підтвердила смерть «внаслідок травм, несумісних з життям, отриманих щонайменше трьома вогнепальними пораненнями». «Один постріл, смертельний, був у голову, на рівні шиї, ззаду, але під кутом, а два інших — у тіло, в живіт і бік», — сказало те саме джерело видання.

Деякі батьки поїхали до школи, щоб забрати своїх дітей, поки судово-медичні експерти аналізують місце події поруч із автомобілем, на якому сталося вбивство, чорним автомобілем. Також над територією літають дрони та гелікоптер, намагаючись знайти вбивць.

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вбивство Україна Іспанія Андрій Портнов

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