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Убийство Андрея Портнова – испанская полиция разыскивает стрелка

13:30, 21 мая 2025
Подразделение по расследованию убийств взяло на себя расследование, чтобы установить точные обстоятельства убийства и, в первую очередь, его мотив – El Mundo.
Убийство Андрея Портнова – испанская полиция разыскивает стрелка
Фото: elpais.com
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В бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова было произведено пять выстрелов утром 21 мая у ворот Американского колледжа в мадридском муниципалитете Посуэло-де-Аларкон.

Полиция разыскивает высокого, худощавого мужчину, который, по данным источников в следствии, общавшихся с El Mundo, скрылся после того, как застрелил Портнова. Начата масштабная поисковая операция.

Те же источники сообщили газете, что выстрелы были произведены сзади. Один из них попал в шею, а после того, как Андрей Портнов упал лицом вниз, его добили выстрелом в голову, согласно первым данным полицейского расследования.

По данным полиции, преступление произошло в 9:15 утра неподалеку от Американского колледжа, когда десятки учеников входили в школу.

Андрей Портнов собирался сесть в Mercedes, когда к нему подошли двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов, из которых как минимум три попали в голову (смертельный) и в спину.

После получения сообщения на место преступления прибыли сотрудники научной полиции и Группы по расследованию убийств V.

По прибытии на место происшествия служба Summa 112 смогла лишь констатировать смерть мужчины от травм, несовместимых с жизнью, полученных в результате нескольких огнестрельных ранений.

Подразделение по расследованию убийств V Мадридской бригады судебной полиции взяло на себя расследование, чтобы установить точные обстоятельства убийства и, в первую очередь, его мотив.

Как отмечает El Mundo, на данный момент открыты два направления расследования: сведение счетов, связанное с организованной преступностью, или политический мотив.

Представитель службы 112 сообщил газете El Pais, что между 9:10 и 9:15 утра поступил звонок от гражданина, который «сообщил, что они нашли раненого мужчину, лежащего без сознания на земле». По прибытии служба Summa 112 подтвердила смерть «в результате травм, несовместимых с жизнью, полученных от как минимум трех огнестрельных ранений». «Один выстрел, смертельный, был в голову, в область шеи, сзади, под углом, а два других — в тело, в живот и бок», — сообщило то же источник изданию.

Некоторые родители приехали в школу, чтобы забрать своих детей, пока судмедэксперты анализируют место происшествия рядом с автомобилем, у которого произошло убийство, — черным автомобилем. Над территорией также летают дроны и вертолет, пытаясь найти убийц.

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