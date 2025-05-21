После судов и почти пяти лет блокировки Fortnite вернулся в App Store

После 5 лет блокировки Fortnite доступна для загрузки на iOS в США.

Фото: YouTube

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Видеоигра Fortnite снова доступна для загрузки в американском App Store после почти пятилетней блокады, сообщает Reuters.

Компания Epic Games, разработчик игры, возобновила доступ к Fortnite после судебного давления на Apple. В апреле 2024 года суд установил, что Apple нарушила предыдущее решение, которое обязывало компанию разрешить использование сторонних платежных систем в App Store. За невыполнение судебного приказа Apple может быть привлечена к уголовной ответственности.

До блокировки в 2020 году Fortnite имела более 116 миллионов пользователей на iOS. Ранее игра уже вернулась на устройства Android и на европейские платформы через Epic Games Store и AltStore.

Эксперты считают, что этот случай может изменить экономику App Store, открыв путь для таких сервисов, как Spotify или Netflix, получать больше свободы в монетизации без необходимости выплачивать комиссии Apple.

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