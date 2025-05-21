Во Львове задержали адвоката, который за 2000 долларов предлагал мужчине службу в тыловых подразделениях

В полиции заявили, что адвокат действовал вместе с сообщницей.

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Во Львове полицейские задержали адвоката и его сообщницу, которые за взятку обещали мужчине службу в тыловых подразделениях.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, обоим фигурантам объявлены подозрения по факту злоупотребления влиянием и избраны меры пресечения — содержание под стражей.

По данным следствия, адвокат, имея связи, обещал трудоустроить мужчину призывного возраста на службу в тыловые подразделения. Свою «услугу» он оценил в 2 000 долларов. Деньги клиент должен был передать его доверенному лицу.

В полиции добавили, что фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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