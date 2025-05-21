У Львові затримали адвоката, який 2000 доларів пропонував чоловіку службу у тилових підрозділах

У поліції заявили, що адвокат діяв разом зі спільницею.

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У Львові поліцейські затримали адвоката та його спільницю, які за хабар обіцяли чоловіку на службу у тилових підрозділах.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, обом фігурантам оголошені підозри за зловживання впливом та обрані запобіжні заходи – тримання під вартою.

За даними слідства, адвокат, маючи зв’язки, обіцяв працевлаштувати чоловіка мобілізаційного віку на службу до тилових підрозділів. Свою «послугу» оцінив у 2 000 доларів. Гроші клієнт мав передати його довіреній особі.

У поліції додали, що особам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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