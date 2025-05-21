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Андрія Портнова застрелили у Мадриді

12:59, 21 травня 2025
Невідомий стрілець вбив Андрія Портнова в Іспанії.
Андрія Портнова застрелили у Мадриді
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Екс-заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля американської школи в іспанському Мадриді. Про це повідомляє Reuters.

«Невідомий стрілець або стрільці застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело, повідомило джерело, близьке до розслідування».

За даними радіостанції Cadena SER, що Портнов вів своїх дітей до школи, коли його застрелили.

«52-річний чоловік помер рано вранці в середу після того, як його кілька разів поранили перед дверима освітнього центру в мадридському місті Посуело-де-Аларкон . За словами джерел у поліції, виданню EL PAÍS, чоловіком є ​​український адвокат Андрій Портнов. У жертву вистрілили п'ять разів, а злочинцями були двоє чи троє людей.

Вбивство сталося близько 9:15 ранку, коли, за словами речника Національного штабу поліції, надійшов виклик на номер 091 про появу на вулиці людини з вогнепальними пораненнями. На той час учні, від дошкільнят до старшокласників, вже пішли до класу. На місце події, за адресою вул. Америка, 3, було направлено офіцерів Наукової поліції та Групи розслідування вбивств V, які взяли на себе розслідування», зазначає EL PAÍS.

Фото: EL PAÍS

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Іспанія

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