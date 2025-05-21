Андрея Портнова застрелили в Мадриде

Неизвестный стрелок убил Андрея Портнова в Испании.

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Бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили возле американской школы в испанском Мадриде. Об этом сообщает Reuters.

«Неизвестный стрелок или стрелки застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло», – сообщил источник, близкий к расследованию.

По данным радиостанции Cadena SER, Портнов вел своих детей в школу, когда его застрелили.

«52-летний мужчина умер рано утром в среду после того, как его несколько раз ранили перед дверями образовательного центра в мадридском городе Посуэло-де-Аларкон. По словам источников в полиции, изданию EL PAÍS, мужчиной является украинский адвокат Андрей Портнов. В жертву выстрелили пять раз, а преступниками были двое или трое человек.

Убийство произошло около 9:15 утра, когда, по словам представителя Национального штаба полиции, поступил вызов на номер 091 о появлении на улице человека с огнестрельными ранениями. На тот момент ученики, от дошкольников до старшеклассников, уже находились в классах. На место происшествия, по адресу ул. Америка, 3, были направлены офицеры Научной полиции и Группы расследования убийств V, которые взяли на себя расследование», – сообщает EL PAÍS.

Фото: EL PAÍS

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de un varón con heridas por arma de fuego en #PozueloDeAlarcón.



Colabora @SEAPAPozuelo y #PolicíaLocal.@policia se encarga de la investigación. pic.twitter.com/yJJnoCcval — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 21, 2025

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