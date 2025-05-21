Легализовались в Украине через браки за деньги – сообщено о подозрении четырем иностранцам

В Украине разоблачили схему фиктивных браков за деньги для легализации иностранцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четырем иностранцам сообщено о подозрении в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и легализации по фиктивным бракам. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что двое граждан Узбекистана и двое азербайджанцев воспользовались схемой, которая предусматривала незаконное пересечение границы с последующим заключением формальных браков с украинками. Эти браки были фиктивными и служили основанием для получения иностранцами вида на жительство в Украине.

Организатор схемы, гражданин Азербайджана, которому о подозрении объявили еще в январе, подбирал украинок, которые оказались в сложных материальных условиях, и за денежное вознаграждение они соглашались на заключение таких браков. За услуги по организации иностранцы платили от 1 до 3 тысяч долларов США, тогда как фиктивные жены получали до 10 тысяч гривен.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - пособничество в незаконной переправке лиц через государственную границу. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.