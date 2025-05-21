Практика судов
  1. В Украине

Легализовались в Украине через браки за деньги – сообщено о подозрении четырем иностранцам

15:23, 21 мая 2025
В Украине разоблачили схему фиктивных браков за деньги для легализации иностранцев.
Легализовались в Украине через браки за деньги – сообщено о подозрении четырем иностранцам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четырем иностранцам сообщено о подозрении в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и легализации по фиктивным бракам. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что двое граждан Узбекистана и двое азербайджанцев воспользовались схемой, которая предусматривала незаконное пересечение границы с последующим заключением формальных браков с украинками. Эти браки были фиктивными и служили основанием для получения иностранцами вида на жительство в Украине.

Организатор схемы, гражданин Азербайджана, которому о подозрении объявили еще в январе, подбирал украинок, которые оказались в сложных материальных условиях, и за денежное вознаграждение они соглашались на заключение таких браков. За услуги по организации иностранцы платили от 1 до 3 тысяч долларов США, тогда как фиктивные жены получали до 10 тысяч гривен.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - пособничество в незаконной переправке лиц через государственную границу. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев брак иностранец граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект об отмене разрешений на выбросы в атмосферу, вырубку некоторых деревьев, согласование границ зон санитарной охраны водных объектов

Также правительство предлагает отменить административную ответственность за выбросы в атмосферу и изменение назначения памятников культурного наследия.

Конкурс в административные апелляции – о чем 20 мая кандидаты на должности судей рассказали ВККС

Три кандидата прошли собеседования удачно, хоть и не до конца, а одна судья прекратила участие в конкурсе.

Правительство в дорожной карте запланировало расширение круга декларантов

Также планируется изменить законодательство для минимизации рисков при декларировании наличных средств вне банковской системы.

Верховный Суд разъяснил, когда привлечение к административной и уголовной ответственности не является нарушением запрета двойного привлечения

В данном случае административное и уголовное производство в отношении обвиняемой касалось ее поведения в разные даты и временные промежутки, имело разные последствия, в связи с чем нет оснований утверждать, что она была дважды привлечена к юридической ответственности за одно и то же деяние.

Получение средств по кредитному договору третьим лицом не свидетельствует о его незаключении – Верховный Суд

Получение кредитных средств не истцом, а перечисление их ответчиком на банковскую карту третьих лиц не является доказательством незаключения или неподписания указанного договора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин