В Украине открыли уголовное производство из-за видео с издевательством над военнослужащим

На данный момент установлены личность военнослужащего и должностных лиц, допустивших зафиксированное издевательство.

Фото: radako.com.ua

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Уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова сообщила, что Военная служба правопорядка провела расследование инцидента, зафиксированного на видео, на котором видно издевательство над военнослужащим.

Отмечается, что видео инцидента было опубликовано в соцсетях на прошлой неделе. Личность военнослужащего и должностных лиц, допустивших это издевательство, установлены.

В Единый реестр досудебных расследований внесено сообщение о совершении уголовного правонарушения по факту умышленных действий должностных лиц воинской части, «которые явно выходят за пределы предоставленных им полномочий, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения».

«Надеюсь на эффективное расследование уголовного производства правоохранительными органами и привлечение виновных к ответственности. Также благодарю специалистов ВСП за оперативность.

Ни насильственные действия, ни моральное давление, ни любые другие нарушения прав военнослужащих недопустимы в Силах обороны Украины и будут жестко пресекаться всеми законными способами», — написала она.

Также Решетилова добавила, что видео распространили россияне, поскольку им попал в руки телефон военнослужащего, который его снимал.

«Что ж, здесь мы можем только поблагодарить врага за то, что указали нам на наличие этих нелюдей в силах обороны. Это позволит привлечь их к ответственности и сделать выводы. Для нас такие случаи — за гранью добра и зла, и мы будем с ними бороться», — подчеркнула она.

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