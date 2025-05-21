Практика судів
  1. В Україні

В Україні відкрили кримінальне провадження через відео зі знущанням над військовослужбовцем

12:23, 21 травня 2025
Наразі особу військовослужбовця й посадовців, які допустили зафіксоване знущання, встановили.
В Україні відкрили кримінальне провадження через відео зі знущанням над військовослужбовцем
Фото: radako.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова повідомила, що військова служба правопорядку провела розслідування інциденту через відео, на якому зафіксовано знущання з військовослужбовця.

Зазначається, що відео інциденту оприлюднили в соцмережах минулого тижня. Особу військовослужбовця й посадовців, які допустили зафіксоване знущання, встановили.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом умисних дій посадовців військової частини, «які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану».

«Сподіваюся на ефективне розслідування кримінального провадження правоохоронними органами та притягнення винних до відповідальності. Також дякую фахівцям ВСП за ефективність.

Ні насильницькі дії, ні моральний пресинг, ні будь-які інші порушення прав військовослужбовців недопустимі в Силах оборони України й жорстко присікатимуться всіма законними способами», - написала вона.

Також Решетилова додала, що відео розповсюдили росіяни, оскільки їм до рук потрапив телефон військовослужбовця, який його фільмував.

«Що ж, тут можемо лише подякувати ворогу за те, що вказали нам на наявність цих нелюдів у силах оборони. Це дозволить притягнути їх до відповідальності й зробити висновки. Для нас такі випадки поза межами добра і зла, і ми з ними боротимемося», – підкреслила вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВСП ЗСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовий омбудсмен вважає, що Військову службу правопорядку час наділити правом здійснювати оперативно-розшукову діяльність

Фахівці ВСП змогли оперативно і фахово встановити обставини знущання з військовослужбовця – на думку Ольги Решетилової, час наділити Військову службу правопорядку оперативно-розшуковими повноваженнями.

Суб'єктивні переконання особи не виключають складу злочину державної зради – Верховний Суд

Обвинувачений упродовж березня–жовтня 2022 з власної ініціативи налагодив співпрацю з представниками спецслужб РФ.

Україна планує запровадити випадковий розподіл справ між прокурорами наприкінці 2027 року – дорожня карта

В той же час, Єврокомісія надала рекомендацію щодо необхідності ввести випадковий розподіл справ між прокурорами у звіті щодо прогресу України за 2024 рік.

Ухвали слідчого судді щодо проведення НСРД було знищено судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення – ВС пояснив, чи можна визнати недопустимими докази

Процесуальні рішення слідчого та слідчого судді, які слугували підставами для проведення НСРД, були знищені апеляційним судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення.

«Людина приходить до терапевта в лікарні, далі цей медичний чекап направляється в «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК – і все» – Черногоренко

Для спрощення проходження ВЛК буде запроваджено автоматичну передачу даних від терапевта звичайної лікарні до Реєстру військовозобов’язаних, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин