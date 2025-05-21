В Україні відкрили кримінальне провадження через відео зі знущанням над військовослужбовцем

Наразі особу військовослужбовця й посадовців, які допустили зафіксоване знущання, встановили.

Фото: radako.com.ua

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Уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова повідомила, що військова служба правопорядку провела розслідування інциденту через відео, на якому зафіксовано знущання з військовослужбовця.

Зазначається, що відео інциденту оприлюднили в соцмережах минулого тижня. Особу військовослужбовця й посадовців, які допустили зафіксоване знущання, встановили.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом умисних дій посадовців військової частини, «які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану».

«Сподіваюся на ефективне розслідування кримінального провадження правоохоронними органами та притягнення винних до відповідальності. Також дякую фахівцям ВСП за ефективність.

Ні насильницькі дії, ні моральний пресинг, ні будь-які інші порушення прав військовослужбовців недопустимі в Силах оборони України й жорстко присікатимуться всіма законними способами», - написала вона.

Також Решетилова додала, що відео розповсюдили росіяни, оскільки їм до рук потрапив телефон військовослужбовця, який його фільмував.

«Що ж, тут можемо лише подякувати ворогу за те, що вказали нам на наявність цих нелюдів у силах оборони. Це дозволить притягнути їх до відповідальності й зробити висновки. Для нас такі випадки поза межами добра і зла, і ми з ними боротимемося», – підкреслила вона.

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