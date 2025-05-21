Google запускає пошук у стилі ChatGPT – тепер у відповідь не сайти, а діалог

Google додає в пошук режим діалогу на базі ШІ і презентує автономних агентів.

Фото: Mezha.Media

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Американська компанія Google запустила в пошуковій системі та браузері Chrome новий ШІ-режим, що дозволяє вести діалог із пошуковим алгоритмом у форматі «запитання–відповідь», подібно до ChatGPT. Про це повідомляє Financial Times.

З вівторка всі користувачі Google Search і Chrome у США можуть активувати цей режим: замість стандартної видачі сайтів пошуковик пропонує відповідь у вигляді розгорнутої репліки на основі штучного інтелекту. Під час щорічної конференції для розробників глава Alphabet Сундар Пічаї назвав нововведення «повним переосмисленням пошуку».

У 2024 році Google вже впровадила функцію AI Overviews, яка збирає дані з різних джерел і узагальнює їх у відповідь на користувацькі запити. Однак цей інструмент знизив клікабельність рекламних оголошень, що становлять головне джерело доходу компанії. На конференції Google не розповіла, як саме рекламодавці інтегруватимуться в новий ШІ-режим пошуку.

Окрім пошукового оновлення, Google представила Project Mariner — прототип автономного ШІ-агента, який виконуватиме завдання без участі людини. Уже цього літа підписники Google зможуть дозволити Mariner бронювати поїздки, купувати товари чи готувати дослідницькі звіти в браузері та інших програмах.

Також анонсовано мультимодального агента Project Astra, здатного відповідати на голосові запити й аналізувати зображення з камери телефону або «розумних» окулярів у режимі реального часу. У демонстрації Astra допомагав користувачеві ремонтувати велосипед та замовляти запчастини в найближчому магазині. Google має намір інтегрувати Astra безпосередньо в пошук і зробити його доступним не лише на Android, а й на пристроях під iOS.

На сьогодні Google обробляє близько 8,5 млрд запитів щодня. За словами Сундара Пічаї, нові ШІ-інструменти дозволять вийти далеко за межі традиційного пошуку та охопити ширшу аудиторію.

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