Військовий омбудсмен вважає, що Військову службу правопорядку час наділити правом здійснювати оперативно-розшукову діяльність

Фахівці ВСП змогли оперативно і фахово встановити обставини знущання з військовослужбовця – на думку Ольги Решетилової, час наділити Військову службу правопорядку оперативно-розшуковими повноваженнями.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила про внесення повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо знущання з військовослужбовця.

«Минулого тижня соцмережами активно ширилось відео, на якому було зафіксовано знущання з військовослужбовця. Військова служба правопорядку (ВСП) оперативно відреагувала на повідомлення та провела розслідування інциденту, встановивши особу військовослужбовця та посадовців, які допустили зафіксоване знущання», зазначає Уповноважена.

20 травня до ЄРДР внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом умисних дій службової особи військової частини, які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

За її словами, це дозволить притягнути їх до відповідальності і зробити висновки. «Для нас такі випадки поза межами добра і зла, і ми з ними боротимемось. Прошу ваші оплески фахівцям ВСП, які оперативно і фахово встановили всі обставини. Здається, час ОРД для ВСП настав», додала Ольга Решетилова.

Нагадаємо, наразі на друге читання готується законопроект про Військову поліцію 6569-д, зареєстрований 31 травня 2024 року, за яким оперативні підрозділи Військової поліції зможуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект передбачає, що Військова поліція здійснює:

попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міноборони, Збройних Силах та ДССТ (ДССТ);

провадження у справах про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції ВП;

оперативно-розшукову діяльність;

забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ та ДССТ, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, у місцях дислокації військових частин, закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установ та організацій, на військових об’єктах, у військових містечках, а також на вулицях і в громадських місцях, на залізничних станціях (вокзалах), у морських (річкових) портах, аеропортах;

захист державного майна від протиправних посягань;

забезпечення виконання адміністративних стягнень та покарань за вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовців ЗСУ, ДССТ, інших військових формувань та правоохоронних органів;

контроль за виконанням законодавства щодо безпеки дорожнього руху водіями під час використання транспортних засобів Міністерства оборони, ЗСУ, ДССТ тощо.

ОРД

Оперативні підрозділи Військової поліції здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також проводять слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, відповідно до Закону про ОРД та КПК виключно в межах покладених на Військову поліцію завдань.

Оперативні підрозділи Військової поліції мають право:

1) залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення виконання повноважень Військової поліції;

2) заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що затверджується керівником відповідного оперативного підрозділу Військової поліції, та здійснювати на підставах і в порядку, установлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи;

3) здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень.

Керівництво оперативно-розшуковою діяльністю Військової поліції здійснює Начальник Військової поліції через керівників оперативних підрозділів та інших уповноважених посадових осіб ВП. Іншим посадовим особам Військової поліції забороняється втручатися в діяльність оперативних підрозділів ВП, надавати їм доручення, вказівки чи в інший спосіб втручатися в ОРД або вимагати інформацію щодо її ходу та результатів, крім випадків, встановлених законом.

Також передбачається залучення до виконання окремих завдань Військової поліції по забезпеченню правопорядку і військової дисципліни військовослужбовців ЗСУ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.