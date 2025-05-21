Швеція заборонила оплату за онлайн-інтим у прямому ефірі на OnlyFans, за порушення – тюрма

У Швеції криміналізували платні онлайн-інтим-послуги.

Фото: nypost

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Парламент Швеції ухвалив зміни до законодавства, що забороняють платити за сексуальні дії, які відбуваються онлайн у реальному часі, зокрема на платформі OnlyFans. Про це повідомляє New York Post.

Відповідно до нової норми, шведським громадянам заборонено фінансово винагороджувати когось за участь у статевому акті через камеру, наприклад, у прямій трансляції. За порушення закону передбачене покарання — аж до позбавлення волі.

Крім того, кримінальна відповідальність передбачена і для тих, хто організовує або отримує прибуток від сексуального контенту, створеного в обмін на оплату.

«Це нова форма купівлі сексуальних послуг, і нам давно пора модернізувати законодавство, включивши до нього цифрові платформи», — прокоментувала депутатка Тереза Карвальо.

Разом із тим, закон не забороняє перегляд і оплату заздалегідь записаного контенту для дорослих — він залишається легальним.

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