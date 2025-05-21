Швеция запретила оплату за онлайн-интим в прямом эфире на OnlyFans, за нарушение – тюрьма

В Швеции криминализировали платные онлайн-интим-услуги.

Фото: nypost

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Парламент Швеции принял изменения в законодательство, запрещающие платить за сексуальные действия, которые происходят онлайн в реальном времени, в частности на платформе OnlyFans. Об этом сообщает New York Post.

Согласно новой норме, шведским гражданам запрещено финансово вознаграждать кого-то за участие в половом акте через камеру, например, в прямой трансляции. За нарушение закона предусмотрено наказание - вплоть до лишения свободы.

Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена и для тех, кто организует или получает прибыль от сексуального контента, созданного в обмен на оплату.

«Это новая форма покупки сексуальных услуг, и нам давно пора модернизировать законодательство, включив в него цифровые платформы», - прокомментировала депутат Тереза Карвальо.

Вместе с тем, закон не запрещает просмотр и оплату заранее записанного контента для взрослых - он остается легальным.

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