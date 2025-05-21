ВККС начала собеседования с кандидатами в конкурсе в апелляционные хозяйственные суды — первые результаты

Один кандидат на должность судьи подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде.

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Во вторник, 20 мая, на заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки четырех кандидатов на должности судей апелляционных хозяйственных судов в рамках конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационной оценки Комиссией приняты следующие решения:

Ивашин Евгений Владимирович — 642,55 — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Щеткин Олег Витальевич — отложено до 03.06.2025 в 15:00

Николенко Михаил Александрович — 663,23 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Романюк Роман Васильевич — перерыв в рассмотрении вопроса до 03.06.2025

В ВККС напомнили, что в конкурсе в апелляционные суды ко второму этапу квалификационной оценки «Изучение досье и проведение собеседования» допущено 83 кандидата на должность судьи апелляционного хозяйственного суда.

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