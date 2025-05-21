Субъективные убеждения лица не исключают состава преступления государственной измены – Верховный Суд

Обвиняемый в период с марта по октябрь 2022 года по собственной инициативе установил сотрудничество с представителями спецслужб РФ.

Фото: armyinform

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Передача информации, сведений, совершение иных действий, которые непосредственно влияют на суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, обороноспособность, государственную, экономическую или информационную безопасность Украины в одной или нескольких формах, определенных диспозицией ст. 111 УК, охватывается составом государственной измены.

Субъективные убеждения лица о правильности оказания помощи государству-агрессору из-за несогласия с политикой Украины как государства не исключают состава преступления государственной измены. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 11.03.2025 по делу 521/9656/23.

Обстоятельства дела

Обвиняемый в период с марта по октябрь 2022 года по собственной инициативе установил сотрудничество с представителями спецслужб РФ. Он собрал и передал им информацию о местах дислокации и передвижения войск и техники Вооруженных Сил Украины на территории г. Одессы и Одесской области. Также он передал так называемым кураторам данные о работе портов региона и перемещении железнодорожным сообщением товаров и грузов, в том числе военного назначения. Кроме того, по указанию спецслужб РФ обвиняемый приобрел «фотоловушки» и установил их вдоль железнодорожных путей в пригороде г. Одессы. Они осуществляли видеозапись проезжающих грузовых поездов. Данные с этих камер в режиме реального времени передавались представителям РФ. После задержания обвиняемого правоохранительными органами у него изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы, в частности тротиловые шашки, детонаторы, взрыватели.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК. В кассационной жалобе осужденный указал, что в его действиях отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК, поскольку он считает государство-агрессор и его войска «друзьями» украинского народа, утверждая, что его действия были направлены «на благо всего братского народа», а потому они не связаны с общественно опасными последствиями.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. Верховный Суд отметил, что факт, что осужденный считал свои действия по оказанию помощи представителям государства-агрессора целесообразными, ссылаясь на несогласие с политикой Украины как государства, не означает, что в его действиях отсутствует состав государственной измены.

Свои политические взгляды граждане Украины могут выражать в предусмотренных законом формах. В то же время передача информации, сведений, совершение иных действий, которые непосредственно влияют на суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, обороноспособность, государственную, экономическую или информационную безопасность Украины в одной или нескольких формах, определенных диспозицией ст. 111 УК, является составом государственной измены. Осужденный не отрицал сути и содержания совершенных им действий. Таким образом, у Кассационного уголовного суда нет сомнений в том, что суды пришли к правильным выводам о необходимости их квалификации по ч. 2 ст. 111 УК.

Автор: Наталя Мамченко

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