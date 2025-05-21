Суб'єктивні переконання особи не виключають складу злочину державної зради – Верховний Суд

Обвинувачений упродовж березня–жовтня 2022 з власної ініціативи налагодив співпрацю з представниками спецслужб РФ.

Фото: armyinform

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Передання інформації, відомостей, вчинення інших дій, які безпосередньо впливають на суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність, обороноздатність, державну, економічну чи інформаційну безпеку України в одній чи кількох формах, визначених диспозицією ст. 111 КК, охоплюється складом державної зради.

Суб'єктивні переконання особи щодо правильності надання допомоги державі-агресору через незгоду з політикою України як держави не виключають складу злочину державної зради. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 11.03.2025 у справі 521/9656/23.

Обставини справи

Обвинувачений упродовж березня–жовтня 2022 з власної ініціативи налагодив співпрацю з представниками спецслужб РФ. Він зібрав і передав їм інформацію щодо місць дислокації та пересування військ і техніки Збройних Сил України на території м. Одеси та Одеської області. Також передав так званим кураторам дані щодо роботи портів регіону та переміщення залізничним сполученням товарів і вантажів, у тому числі військового призначення. Крім того, за вказівкою спецслужб РФ обвинувачений придбав «фотопастки» і встановив їх уздовж залізничних колій у передмісті м. Одеси.

Вони здійснювали відеозапис проїжджаючих вантажних потягів. Дані з цих камер в режимі реального часу передавалися представникам РФ. Після затримання обвинуваченого правоохоронними органами у нього вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема тротилові шашки, детонатори, підривачі.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК. У касаційній скарзі засуджений вказує про те, що в його діях відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК, оскільки вважає державу-агресора та її війська «друзями» українського народу, стверджує, що його дії були спрямовані «на благо всього братського народу», а тому вони не пов’язані із суспільно-небезпечними наслідками.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Верховний Суд зазначив, що той факт, що засуджений вважав свої дії щодо надання допомоги представникам держави-агресора доцільними, покликаючись на незгоду із політикою України як держави, не означає, що в його діях відсутній склад державної зради.

Свої політичні погляди громадяни України можуть висловлювати у передбачених законом формах.

Натомість передання інформації, відомостей, вчинення інших дій, які безпосередньо впливають на суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність, обороноздатність, державну, економічну чи інформаційну безпеку України у одній чи кількох формах, визначених диспозицією ст. 111 КК, є складом державної зради. Засуджений не заперечував суті й змісту вчинених ним дій. Таким чином, у ККС немає сумніву у тому, що суди прийшли до правильних висновків про необхідність їх кваліфікації за ч. 2 ст. 111 КК.

Автор: Наталя Мамченко

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