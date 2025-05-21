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ВККС розпочала співбесіди з кандидатами в конкурсі до апеляційних господарських судів — перші результати

12:26, 21 травня 2025
Один кандидат на посаду судді підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді.
ВККС розпочала співбесіди з кандидатами в конкурсі до апеляційних господарських судів — перші результати
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У вівторок, 20 травня, в засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів апеляційних господарських судів у межах конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Івашін Євген Володимирович - 642,55 - не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Щоткін Олег Віталійович - відкладено до 03.06.2025 на 15:00

Ніколенко Михайло Олександрович - 663,23 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Романюк Роман Васильович - перерва в розгляді питання до 03.06.2025

У ВККС нагадали, що в конкурсі в апеляційні суди до другого етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди» допущено 83 кандидатів на посаду судді апеляційного господарського суду.

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суддя ВККС

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