Военный омбудсмен считает, что Военную службу правопорядка пора наделить правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о внесении сообщения о совершении уголовного правонарушения по факту издевательства над военнослужащим.
«На прошлой неделе в социальных сетях активно распространялось видео, на котором было зафиксировано издевательство над военнослужащим. Военная служба правопорядка (ВСП) оперативно отреагировала на сообщение и провела расследование инцидента, установив личность военнослужащего и должностных лиц, допустивших зафиксированное издевательство», – отмечает Уполномоченная.
20 мая в ЕРДР внесено сообщение о совершении уголовного правонарушения по факту умышленных действий должностного лица воинской части, которые явно выходят за пределы предоставленных этому лицу полномочий, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения.
По ее словам, это позволит привлечь виновных к ответственности и сделать выводы. «Для нас такие случаи за пределами добра и зла, и мы будем с ними бороться. Прошу ваши аплодисменты специалистам ВСП, которые оперативно и профессионально установили все обстоятельства. Кажется, время оперативно-розыскной деятельности для ВСП настало», – добавила Ольга Решетилова.
Напоминаем, что в настоящее время ко второму чтению готовится законопроект о Военной полиции 6569-д, зарегистрированный 31 мая 2024 года, согласно которому оперативные подразделения Военной полиции смогут осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также проводить следственные (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает, что Военная полиция осуществляет:
Оперативно-розыскная деятельность
Оперативные подразделения Военной полиции осуществляют оперативно-розыскную деятельность, а также проводят следственные (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия в соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности и УПК исключительно в рамках возложенных на Военную полицию задач.
Оперативные подразделения Военной полиции имеют право:
Руководство оперативно-розыскной деятельностью Военной полиции осуществляет Начальник Военной полиции через руководителей оперативных подразделений и других уполномоченных должностных лиц ВП. Другим должностным лицам Военной полиции запрещается вмешиваться в деятельность оперативных подразделений ВП, давать им поручения, указания или иным образом вмешиваться в оперативно-розыскную деятельность либо требовать информацию о ее ходе и результатах, кроме случаев, установленных законом.
Также предусматривается привлечение к выполнению отдельных задач Военной полиции по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины военнослужащих ВСУ.
Автор: Наталя Мамченко
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