Военный омбудсмен считает, что Военную службу правопорядка пора наделить правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность

Специалисты ВСП смогли оперативно и профессионально установить обстоятельства издевательства над военнослужащим – по мнению Ольги Решетиловой, пришло время наделить Военную службу правопорядка оперативно-розыскными полномочиями

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Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о внесении сообщения о совершении уголовного правонарушения по факту издевательства над военнослужащим.

«На прошлой неделе в социальных сетях активно распространялось видео, на котором было зафиксировано издевательство над военнослужащим. Военная служба правопорядка (ВСП) оперативно отреагировала на сообщение и провела расследование инцидента, установив личность военнослужащего и должностных лиц, допустивших зафиксированное издевательство», – отмечает Уполномоченная.

20 мая в ЕРДР внесено сообщение о совершении уголовного правонарушения по факту умышленных действий должностного лица воинской части, которые явно выходят за пределы предоставленных этому лицу полномочий, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения.

По ее словам, это позволит привлечь виновных к ответственности и сделать выводы. «Для нас такие случаи за пределами добра и зла, и мы будем с ними бороться. Прошу ваши аплодисменты специалистам ВСП, которые оперативно и профессионально установили все обстоятельства. Кажется, время оперативно-розыскной деятельности для ВСП настало», – добавила Ольга Решетилова.

Напоминаем, что в настоящее время ко второму чтению готовится законопроект о Военной полиции 6569-д, зарегистрированный 31 мая 2024 года, согласно которому оперативные подразделения Военной полиции смогут осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также проводить следственные (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает, что Военная полиция осуществляет:

предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Министерстве обороны, Вооруженных Силах и ГССТ (Государственной специальной службе транспорта);

производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законом к компетенции ВП;

оперативно-розыскную деятельность;

обеспечение правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих ВСУ и ГССТ, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, в местах дислокации воинских частей, учреждений профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, учреждений и организаций, на военных объектах, в военных городках, а также на улицах и в общественных местах, на железнодорожных станциях (вокзалах), в морских (речных) портах, аэропортах;

защиту государственного имущества от противоправных посягательств;

обеспечение исполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного правонарушения в отношении военнослужащих ВСУ, ГССТ, других военных формирований и правоохранительных органов;

контроль за соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения водителями во время использования транспортных средств Министерства обороны, ВСУ, ГССТ и т.д.

Оперативно-розыскная деятельность

Оперативные подразделения Военной полиции осуществляют оперативно-розыскную деятельность, а также проводят следственные (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия в соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности и УПК исключительно в рамках возложенных на Военную полицию задач.

Оперативные подразделения Военной полиции имеют право:

привлекать на добровольной основе, в том числе на договорных условиях, квалифицированных специалистов и экспертов, включая иностранцев, из любых учреждений, организаций, контрольных и финансовых органов для обеспечения выполнения полномочий Военной полиции;

заводить оперативно-розыскные дела на основании постановления, утверждаемого руководителем соответствующего оперативного подразделения Военной полиции, и осуществлять на основаниях и в порядке, установленных законом, гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия;

осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных условиях, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений.

Руководство оперативно-розыскной деятельностью Военной полиции осуществляет Начальник Военной полиции через руководителей оперативных подразделений и других уполномоченных должностных лиц ВП. Другим должностным лицам Военной полиции запрещается вмешиваться в деятельность оперативных подразделений ВП, давать им поручения, указания или иным образом вмешиваться в оперативно-розыскную деятельность либо требовать информацию о ее ходе и результатах, кроме случаев, установленных законом.

Также предусматривается привлечение к выполнению отдельных задач Военной полиции по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины военнослужащих ВСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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