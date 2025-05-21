Google запускает поиск в стиле ChatGPT – теперь в ответ не сайты, а диалог

Google добавляет в поиск режим диалога на базе ИИ и представляет автономных агентов.

Фото: Mezha.Media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американская компания Google запустила в поисковой системе и браузере Chrome новый ИИ-режим, позволяющий вести диалог с поисковым алгоритмом в формате «вопрос-ответ», подобно ChatGPT. Об этом сообщает Financial Times.

Со вторника все пользователи Google Search и Chrome в США могут активировать этот режим: вместо стандартной выдачи сайтов поисковик предлагает ответ в виде развернутой реплики на основе искусственного интеллекта. Во время ежегодной конференции для разработчиков глава Alphabet Сундар Пичаи назвал нововведение «полным переосмыслением поиска».

В 2024 году Google уже внедрила функцию AI Overviews, которая собирает данные из разных источников и обобщает их в ответ на пользовательские запросы. Однако этот инструмент снизил кликабельность рекламных объявлений, составляющих главный источник дохода компании. На конференции Google не рассказала, как именно рекламодатели будут интегрироваться в новый ИИ-режим поиска.

Кроме поискового обновления, Google представила Project Mariner - прототип автономного ИИ-агента, который будет выполнять задачи без участия человека. Уже этим летом подписчики Google смогут позволить Mariner бронировать поездки, покупать товары или готовить исследовательские отчеты в браузере и других программах.

Также анонсирован мультимодальный агент Project Astra, способный отвечать на голосовые запросы и анализировать изображения с камеры телефона или «умных» очков в режиме реального времени. В демонстрации Astra помогал пользователю ремонтировать велосипед и заказывать запчасти в ближайшем магазине. Google намерен интегрировать Astra непосредственно в поиск и сделать его доступным не только на Android, но и на устройствах под iOS.

На сегодня Google обрабатывает около 8,5 млрд запросов ежедневно. По словам Сундара Пичаи, новые ИИ-инструменты позволят выйти далеко за пределы традиционного поиска и охватить более широкую аудиторию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.