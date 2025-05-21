Легалізувались в Україні через шлюби за гроші – повідомлено про підозру чотирьом іноземцям

В Україні викрили схему фіктивних шлюбів за гроші для легалізації іноземців.

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Чотирьом іноземцям повідомлено про підозру у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та легалізації за фіктивними шлюбами. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що двоє громадян Узбекистану та двоє азербайджанців скористалися схемою, яка передбачала незаконний перетин кордону з подальшим укладенням формальних шлюбів з українками. Ці шлюби були фіктивними і слугували підставою для отримання іноземцями посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Організатор схеми, громадянин Азербайджану, якому про підозру оголосили ще у січні, підбирав українок, які опинилися у складних матеріальних умовах, і за грошову винагороду вони погоджувалися на укладення таких шлюбів. За послуги з організації іноземці платили від 1 до 3 тисяч доларів США, тоді як фіктивні дружини отримували до 10 тисяч гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — пособництво у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Слідство триває.

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