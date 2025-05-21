Практика судів
  1. У світі

Після судів і майже п’яти років блокування Fortnite повернувся в App Store

15:59, 21 травня 2025
Після 5 років блокування Fortnite доступна для завантаження на iOS у США.
Після судів і майже п’яти років блокування Fortnite повернувся в App Store
Фото: YouTube
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відеогра Fortnite знову доступна для завантаження в американському App Store після майже п’ятирічної блокади, повідомляє Reuters.

Компанія Epic Games, розробник гри, відновила доступ до Fortnite після судового тиску на Apple. У квітні 2024 року суд встановив, що Apple порушила попереднє рішення, яке зобов’язувало компанію дозволити використання сторонніх платіжних систем в App Store. За невиконання судового наказу Apple може бути притягнута до кримінальної відповідальності.

До блокування у 2020 році Fortnite мала понад 116 мільйонів користувачів на iOS. Раніше гра вже повернулася на пристрої Android та до європейських платформ через Epic Games Store і AltStore.

Експерти вважають, що цей випадок може змінити економіку App Store, відкривши шлях для таких сервісів, як Spotify чи Netflix, отримувати більше свободи у монетизації без необхідності виплачувати комісії Apple.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Apple

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект про скасування дозволів на викиди в атмосферу, на вирубування певних дерев, погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів

Також уряд пропонує скасувати адміністративну відповідальність за викиди в атмосферу та зміну призначення пам'ятки культурної спадщини.

Конкурс в адміністративні апеляції – про що 20 травня кандидати на посади суддів розповіли ВККС

Три кандидати пройшли співбесіди вдало, хоча й не до кінця, а одна суддя припинила участь у конкурсі.

Уряд у дорожній карті запланував розширення кола декларантів

Також планується змінити законодавство для мінімізації ризиків при декларуванні готівки поза банківською системою.

Верховний Суд пояснив, коли притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності не є порушенням заборони подвійного притягнення

В цьому випадку адміністративне та кримінальне провадження стосовно обвинуваченої стосувалось її поведінки в різні дати та проміжки часу, мали різні наслідки, внаслідок чого відсутні підстави стверджувати про те, що вона була двічі притягнута до юридичної відповідальності за одне й те ж діяння.

Отримання коштів за кредитним договором третьою особою не свідчить про його неукладення – Верховний Суд

Отримання кредитних коштів не позивачем, а перерахування їх відповідачем на банківську карту третіх осіб не є доказом неукладення чи непідписання вказаного договору.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин