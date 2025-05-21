Після судів і майже п’яти років блокування Fortnite повернувся в App Store

Після 5 років блокування Fortnite доступна для завантаження на iOS у США.

Фото: YouTube

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Відеогра Fortnite знову доступна для завантаження в американському App Store після майже п’ятирічної блокади, повідомляє Reuters.

Компанія Epic Games, розробник гри, відновила доступ до Fortnite після судового тиску на Apple. У квітні 2024 року суд встановив, що Apple порушила попереднє рішення, яке зобов’язувало компанію дозволити використання сторонніх платіжних систем в App Store. За невиконання судового наказу Apple може бути притягнута до кримінальної відповідальності.

До блокування у 2020 році Fortnite мала понад 116 мільйонів користувачів на iOS. Раніше гра вже повернулася на пристрої Android та до європейських платформ через Epic Games Store і AltStore.

Експерти вважають, що цей випадок може змінити економіку App Store, відкривши шлях для таких сервісів, як Spotify чи Netflix, отримувати більше свободи у монетизації без необхідності виплачувати комісії Apple.

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