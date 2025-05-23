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Або дешевші збори, або мінус мільйони пасажирів – Ryanair тисне на українські аеропорти

20:22, 23 травня 2025
Ryanair вимагає знижок від українських аеропортів, погрожуючи скоротити плани на повернення.
Або дешевші збори, або мінус мільйони пасажирів – Ryanair тисне на українські аеропорти
Фото: Lowcost Avia
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Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair висунула вимогу до українських аеропортів щодо суттєвого зниження аеропортових зборів після завершення війни. У разі відмови перевізник погрожує переглянути свої амбітні плани з відновлення польотів в Україну. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на генерального директора компанії Майкла О’Лірі.

За його словами, Ryanair готова забезпечити перевезення до 5 мільйонів пасажирів уже в перший рік після укладання мирної угоди, а на другий рік — до 10 мільйонів. Водночас у разі відсутності знижок на збори ці показники можуть суттєво впасти — до 1 мільйона пасажирів у перший рік і 3 мільйонів — у другий.

О’Лірі зазначив, що в компанії «розчаровані реакцією українських аеропортів, які фактично відмовилися співпрацювати».

У компанії наголошують, що прагнуть відіграти ключову роль у відбудові авіаційної галузі України, але вважають, що для цього необхідне партнерство та гнучкий підхід з боку аеропортів.

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Ірландія авіація

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