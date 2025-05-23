Практика судів
  1. У світі

Трамп запропонував запровадити мита у 50% на товари з ЄС з 1 червня

15:05, 23 травня 2025
Дональд Трамп анонсував мита для ЄС і вказав, що Євросоюз виявився надто складним партнером.
Трамп запропонував запровадити мита у 50% на товари з ЄС з 1 червня
Фото: Anadolu Ajansı
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 50-відсоткові мита на товари з Європейського Союзу вже з 1 червня 2025 року. Відповідну пропозицію він оприлюднив у соцмережі Truth Social, звинувативши ЄС у створенні несправедливих умов для американських виробників.

За словами Трампа, ЄС «був створений передусім із метою отримання вигоди від торгівлі зі Сполученими Штатами та виявився надзвичайно складний партнер».

Він назвав серед причин такого кроку торговельні бар’єри, податки на додану вартість, штрафи проти американських компаній, немонетарні обмеження, маніпуляції з валютою та необґрунтовані судові позови.

«Їхні  торговельні бар’єри, податки на додану вартість, абсурдні штрафи для корпорацій, немонетарні торговельні перешкоди, маніпуляції з валютою, несправедливі та необґрунтовані судові позови проти американських компаній та багато іншого призвели до торговельного дефіциту зі США, який сягає понад 250 мільйонів доларів на рік, що є абсолютно неприйнятним. Наші переговори з ними не дають жодних результатів! Тому я рекомендую запровадити прямі мита в розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Мита не застосовуватимуться до товарів, вироблених у США. Дякую вам за увагу до цього питання!», — заявив Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США ЄС Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи потрібні у судах полковники і генерали, та чи будуть такі судді незалежними — Пленум Верховного Суду обговорив законопроекти про повернення військових судів

Присвоєння суддям військових звань, проходження ними військової служби і відповідне підпорядкування командирам, ієрархія – які питання виникли під час Пленуму Верховного Суду, який обговорював законопроекти про повернення системи військових судів.

ВАКС обрав Олегу Бачуну запобіжний захід – застава у розмірі 2 млн гривень

Слідство вважає, що колишній голова ОАС міста Києва просив у підприємця гроші за вирішення проблем з перетином кордону.

Пленум Верховного Суду пропонує відхилити законопроект про перевірку суддів Верховного Суду та ВАКС протягом 2 років за участі ГРД

Під час обговорення було констатовано, що законопроектом 13165 пропонується нова тотальна перевірка суддів Верховного Суду та ВАКС за весь період із незрозумілими строками та підставами.

Кабмін вніс зміни до порядку подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції

Виключено з переліку інформації, що вноситься до реєстру, розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, які містяться в ЄДР, та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу у результаті проведення перевірки клієнта.

Адміністративна процедура в земельних відносинах: Верховний Суд визначив юрисдикцію спорів щодо рішень органів місцевого самоврядування

Верховний Суд висловився стосовно юрисдикції судів у вирішенні спорів у сфері розпорядженням землями з боку органів місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео