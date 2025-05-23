Трамп запропонував запровадити мита у 50% на товари з ЄС з 1 червня

Дональд Трамп анонсував мита для ЄС і вказав, що Євросоюз виявився надто складним партнером.

Фото: Anadolu Ajansı

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Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 50-відсоткові мита на товари з Європейського Союзу вже з 1 червня 2025 року. Відповідну пропозицію він оприлюднив у соцмережі Truth Social, звинувативши ЄС у створенні несправедливих умов для американських виробників.

За словами Трампа, ЄС «був створений передусім із метою отримання вигоди від торгівлі зі Сполученими Штатами та виявився надзвичайно складний партнер».

Він назвав серед причин такого кроку торговельні бар’єри, податки на додану вартість, штрафи проти американських компаній, немонетарні обмеження, маніпуляції з валютою та необґрунтовані судові позови.

«Їхні торговельні бар’єри, податки на додану вартість, абсурдні штрафи для корпорацій, немонетарні торговельні перешкоди, маніпуляції з валютою, несправедливі та необґрунтовані судові позови проти американських компаній та багато іншого призвели до торговельного дефіциту зі США, який сягає понад 250 мільйонів доларів на рік, що є абсолютно неприйнятним. Наші переговори з ними не дають жодних результатів! Тому я рекомендую запровадити прямі мита в розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Мита не застосовуватимуться до товарів, вироблених у США. Дякую вам за увагу до цього питання!», — заявив Трамп.

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