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Трамп предложил ввести пошлины в 50% на товары из ЕС с 1 июня

15:05, 23 мая 2025
Дональд Трамп анонсировал пошлины для ЕС и указал, что Евросоюз оказался слишком сложным партнером.
Трамп предложил ввести пошлины в 50% на товары из ЕС с 1 июня
Фото: Anadolu Ajansı
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 50-процентные пошлины на товары из Европейского Союза уже с 1 июня 2025 года. Соответствующее предложение он обнародовал в соцсети Truth Social, обвинив ЕС в создании несправедливых условий для американских производителей.

По словам Трампа, ЕС «был создан прежде всего с целью получения выгоды от торговли с Соединенными Штатами и оказался чрезвычайно сложный партнер».

Он назвал среди причин такого шага торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, штрафы против американских компаний, немонетарные ограничения, манипуляции с валютой и необоснованные судебные иски.

«Их торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, абсурдные штрафы для корпораций, немонетарные торговые препятствия, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту с США, который достигает более 250 миллионов долларов в год, что является абсолютно неприемлемым. Наши переговоры с ними не дают никаких результатов! Поэтому я рекомендую ввести прямые пошлины в размере 50% на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Пошлины не будут применяться к товарам, произведенным в США. Спасибо вам за внимание к этому вопросу!», - заявил Трамп.

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США ЕС Дональд Трамп

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