Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отдельные народные депутаты считают целесообразным вернуть в Украине систему военных судов, которая существовала до 2010 года. Правда, пока неизвестно, откуда планируется брать средства на восстановление этой системы, ведь, очевидно, она потребует значительного финансирования из государственного бюджета. Кроме того, вызывает вопрос, будет ли обеспечена независимость таких судей, если они будут проходить военную службу и, соответственно, будут подчинены военному командованию. В частности, с учетом предложения, чтобы такие суды рассматривали административные дела по искам против Министерства обороны, например, о взыскании с государства причитающихся военнослужащему или его семье выплат.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в парламенте зарегистрированы законопроекты 13048 и 13048-1 о военных судах депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко и депутата от «Слуги народа» Максима Дырдина.

В частности, эти депутаты предлагают ввести присвоение судьям воинских званий. Законопроектом 13048-1 авторства Дырдина предлагается, чтобы судьи местных военных судов, военного апелляционного суда, военной судебной палаты Верховного Суда одновременно считались проходящими военную службу.

Пленум Верховного Суда 23 мая обсудил эти законопроекты. Сначала выступил судья Кассационного гражданского суда Верховного Суда Олег Ткачук, который ранее был судьей военного суда и считает целесообразным восстановить в Украине военные суды и присваивать судьям воинские звания.

Альтернативную точку зрения высказал председатель Кассационного уголовного суда Верховного Суда Александр Марчук.

По его словам, искать ответ на вопрос, нужны ли Украине военные суды, следует, исходя из исторического опыта, современной практики, потребностей армии и общества.

Современная практика, по его словам, свидетельствует, что за период с 24 февраля 2022 года по 16 мая 2025 года в суды первой инстанции поступило примерно 32,5 тысячи обвинительных актов по таким делам. Из них примерно 20 тысяч – это дела о самовольном оставлении воинской части или места службы (СЗЧ) и дезертирстве. Уклонение от призыва путем самокалечения и т.д. – еще примерно 5,5 тысячи дел.

«О чем идет речь? В суды первой инстанции за год поступает примерно 120 тысяч обвинительных актов. Таким образом, указанные преступления составляют чуть более 4%. При этом 70% из них связаны с СЗЧ, дезертирством или уклонением от призыва», – отметил он.

С 22 февраля 2022 года по май 2025 года на рассмотрении КУС ВС в результате пересмотра дел по кассационным жалобам было рассмотрено лишь 127 соответствующих уголовных производств. То есть, это нагрузка меньше, чем на одного судью, рассматривающего уголовные производства.

По его словам, создание военных судов должно происходить с учетом демократических принципов, независимости судей и соблюдения прав человека. Они должны выполнять свою главную функцию по восстановлению справедливости.

Однако при обсуждении этой идеи возникает ряд вопросов: категории дел, которые будут рассматривать эти суды, создание в КУС ВС отдельной судебной палаты, статус военных судей, требования к лицам, которые должны быть назначены на эти должности, полномочия ВККС и ВСП в этой сфере и т.д.

Вызывает возражения и отнесение к компетенции военных судов рассмотрения административных дел, где стороной является субъект властных полномочий. Ведь рассмотрение административных дел в настоящее время отнесено к компетенции административных судов. Они выработали соответствующую практику, где стороной является военнослужащий или орган военного управления, и эффективно рассматривают такие дела. Соответственно, как отметил Марчук, в случае принятия изменений могут возникнуть юрисдикционные конфликты.

Отдельное внимание председатель Кассационного уголовного суда ВС уделил предложению о присвоении судьям воинских званий и прохождении судьями военной службы.

«Анализ развития законодательства за последние десятилетия свидетельствует об отходе от практики установления каких-либо дополнительных показателей к статусу судьи, таких как ранг, класс, чин.

Наличие классов и чинов противоречит принципу единства статуса судьи независимо от юрисдикции и инстанции.

Положения законопроектов относительно введения для судей воинских званий – это движение в противоположном направлении.

Во-первых, наличие разных званий у судьи приведет к дифференциации их статуса, условному ранжированию, критерии которого в законопроекте не раскрыты. Это, в свою очередь, может привести к созданию видимости подчиненности судей с более низким званием судьям с более высоким званием.

Поэтому введение званий приведет к появлению иерархии, что является дискуссионным с учетом общепризнанных стандартов о независимости судей», – подчеркнул Александр Марчук.

Во-вторых, не совсем понятна цель введения этих званий и будет ли это способствовать более качественному правосудию.

«В-третьих, угроза независимости содержится и в идее о прохождении такими судьями военной службы. Этот факт предполагает априори подчинение судей военным командирам, начиная от Верховного Главнокомандующего ВСУ, ведь система военной службы построена именно на принципах подотчетности и подчинения.

При этом, как и в случае с воинскими званиями, остается непонятной цель, и как такое положение будет способствовать повышению эффективности функционирования военной юстиции», – добавил он.

Спорным остается вопрос включения военных судей в состав ВККС и создания отдельной палаты в составе ВСП.

Таким образом, согласно озвученному председателем КУС ВС предложению, эти законопроекты требуют доработки.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко призвал коллег подумать над вопросами относительно структуры системы военных судов, их юрисдикции (должны ли они рассматривать только уголовные дела или дела об административных правонарушениях, или также административные дела, или же гражданские и хозяйственные), как соответствующий пересмотр должен выглядеть в Верховном Суде, как ВККС должна отбирать таких судей и привлекать к ответственности ВСП.

По его словам, парламентский комитет недавно объявлял слушания по этой теме, во время которых у адвокатского сообщества возник вопрос судейской независимости.

Например, в военном суде будут лейтенант, полковник или генерал – насколько это будет влиять на независимость судьи?

Председатель Кассационного гражданского суда Верховного Суда Борис Гулько, не оспаривая вопрос о создании военной юстиции, отметил, что замечания к таким законопроектам условно можно разделить на три категории.

Первая касается того, что какие бы законы парламент ни принимал, создание судов – это дискреция Президента, и только он может принять соответствующее решение.

Вторая – экономическая. Не содержится никаких расчетов, сколько это будет стоить бюджету. Кроме того, государство уже потратило средства на обучение судей, которые сейчас рассматривают соответствующие категории преступлений, и на данный момент нет сокрушительной критики со стороны военных относительно качества рассмотрения дел судьями общей юрисдикции.

И третья составляющая вопроса – соответствует ли создание военных судов Конституции и необходимо ли вносить изменения в Конституцию.

Судья КГС ВС Олег Ткачук вновь указал, что присвоение военным судьям званий не будет влиять на их независимость.

В свою очередь, судья Кассационного хозяйственного суда ВС Виталий Зуев после этого отметил, что ему «иногда странно слышать коллег, особенно если вспомнить, где кто был в марте 2022 года – тот, кто ратует за то, чтобы создавать военные суды».

«Я постоянно общаюсь на эту тему с военнослужащими. Действительно, есть разные полярные мнения. Однако приведу высказывание, которое я услышал от одного из комбригов ДШВ. Он сказал: «В моей жизни меня трижды судили. И если бы меня судил военный суд, я был бы трижды осужден».

Они с уважением относятся к нашим судам.

И когда Олег Степанович Ткачук начал свой доклад, у меня сложилось впечатление, что я попал на какой-то митинг. Без всяких цифр. «Есть спрос, есть запрос…» Нет запроса и нет спроса. То, что ставит Министерство обороны, это понятно.

Но когда изменяли законодательство, чтобы обеспечить нашу независимость, нам заменили бронирование на отсрочку, чтобы мы не зависели от Минобороны. Более того, я общаюсь с судьями, которые рассматривают эти военные споры, и нет там таких вопросов, которые они не могут рассмотреть. А пренебрегать нашими коллегами, говорить, что они «недостаточно квалифицированы» – это неверный подход.

Нам надо думать, как это будет работать в судебной системе. И много дельных замечаний было приведено в докладе председателя КУС ВС», – подчеркнул Виталий Зуев.

В свою очередь, судья КГС ВС Виктор Пророк отметил, что проблемы, которые озвучил Олег Ткачук, заключаются не в отсутствии отдельной системы военных судов, а в ужасном кадровом дефиците в судах. «Поэтому надо ставить вопрос не об отдельной системе, а о решении этой насущной проблемы», – подчеркнул он.

Кроме того, такое создание системы потребует от государства огромной суммы средств, за которые можно было бы увеличить состав местных судов.

«Я считаю, что эти законопроекты надо не отправить на доработку, а отклонить.

Фактически законопроектами предлагается восстановление военных судов так, как это существовало в советские времена. Возможно, те военнослужащие, которые не сталкивались с правосудием советского типа, думают, что так будет лучше. Но те, кто понимают, что такое военные суды советского времени, знают, что это однозначное осуждение», – указал Виктор Пророк.

Судья КУС ВС Станислав Голубицкий, который был судьей военного суда, напротив, отметил, что Украине нужны военная полиция, военная прокуратура и военный суд.

Он привел пример дела военнослужащего, которое рассматривал, который взял гранатомет из зоны боевых действий и после этого продал его.

«Я его спросил: неужели никто не объяснял, что за это есть уголовная ответственность? А он ответил, что «нет, никто не объяснял». Поэтому это может привести к росту преступлений. Как мы можем обеспечить боеспособность армии, если не будет дисциплины и порядка?

Виктора Назарова осудили к 7 годам лишения свободы. И хорошо, что дело дошло до Верховного Суда, и этого человека оправдали.

Сейчас у нас есть другие дела, не менее актуальные. Полковник Роман Червинский преследуется за неудачную операцию по вербовке российского летчика», – начал рассказывать Станислав Голубицкий. Он добавил, что «есть много военных руководителей, которые привлекаются к уголовной ответственности».

Его прервал Станислав Кравченко, который отметил, что такое дело Верховным Судом еще не рассмотрено.

В итоге Пленум Верховного Суда решил отложить вопрос относительно законопроектов о возвращении в Украине военных судов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.