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Или более дешевые сборы, или минус миллионы пассажиров – Ryanair давит на украинские аэропорты

20:22, 23 мая 2025
Ryanair требует скидок от украинских аэропортов, угрожая сократить планы на возвращение.
Или более дешевые сборы, или минус миллионы пассажиров – Ryanair давит на украинские аэропорты
Фото: Lowcost Avia
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Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair выдвинула требование к украинским аэропортам о существенном снижении аэропортовых сборов после завершения войны. В случае отказа перевозчик угрожает пересмотреть свои амбициозные планы по возобновлению полетов в Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Майкла О'Лири.

По его словам, Ryanair готова обеспечить перевозку до 5 миллионов пассажиров уже в первый год после заключения мирного соглашения, а на второй год - до 10 миллионов. В то же время в случае отсутствия скидок на сборы эти показатели могут существенно упасть - до 1 миллиона пассажиров в первый год и 3 миллионов - во второй.

О'Лири отметил, что в компании «разочарованы реакцией украинских аэропортов, которые фактически отказались сотрудничать».

В компании отмечают, что стремятся сыграть ключевую роль в восстановлении авиационной отрасли Украины, но считают, что для этого необходимо партнерство и гибкий подход со стороны аэропортов.

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Ирландия авиация

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