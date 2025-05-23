В МИД Украины подтвердили получение официальной информации об убийстве Портнова в Испании

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что поскольку Портнов был гражданином Украины, испанская сторона направила Киеву соответствующее официальное сообщение.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что по делу убийства экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова еще продолжаются соответствующие процедуры с испанской стороны. В Украине все необходимые органы готовы к дальнейшему реагированию на ситуацию.

"Поскольку он был гражданином Украины, к нам поступила официальная формальная информация от испанской стороны. Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, требующие в свое время, чтобы быть обнародованными. Имеется в виду с испанской стороны", - сказал Сибига в комментарии журналистам.

Он также добавил, что МИД сообщил все необходимые органы для дальнейшего реагирования на ситуацию вокруг убийства Портнова.

Напомним, что 21 мая Андрей Портнов был застрелен возле американской школы в испанском Мадриде.

По данным правоохранителей, убийство было заказным, стрелял один человек, совершивший девять выстрелов. На месте преступления были найдены девять гильз.

Есть информация, что Портнов был в Украине 17-18 мая.

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