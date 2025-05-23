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У МЗС України підтвердили отримання офіційної інформації про вбивство Портнова в Іспанії

20:32, 23 травня 2025
Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що оскільки Портнов був громадянином України, іспанська сторона надіслала Києву відповідне офіційне повідомлення.
У МЗС України підтвердили отримання офіційної інформації про вбивство Портнова в Іспанії
Фото: МЗС
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що у справі вбивства екс-заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова ще тривають відповідні процедури з іспанської сторони. В Україні всі необхідні органи підготовлені до подальшого реагування на ситуацію.

"Оскільки він був громадянином України, до нас поступила офіційна формальна інформація від іспанської сторони. Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають свого часу, щоб бути оприлюдненими. Мається на увазі, з іспанської сторони", - сказав Сибіга у коментарі журналістам. 

Він також додав, що МЗС повідомило усі необхідні органи для подальшого реагування на ситуацію навколо вбивства Портнова.

Як відомо, 21 травня Андрія Портнова застрелили біля американської школи в іспанському Мадриді.

За даними правоохоронців, вбивство було заказним, стріляла одна людина, яка здійснила дев’ять пострілів. На місці злочину було знайдено дев’ять гільз. 

Є інформація, що Портнов перебував в Україні 17-18 травня.

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МЗС Андрій Портнов Андрій Сибіга

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