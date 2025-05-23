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Андрій Портнов був в Україні 17-18 травня і проводив зустрічі — УП

20:20, 23 травня 2025
Троє співрозмовників УП в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17-18 травня.
Андрій Портнов був в Україні 17-18 травня і проводив зустрічі — УП
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Екс-заступник глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов за кілька днів до його вбивства у Мадриді перебував в Україні і зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на поінформованих співрозмовників УП.

«Троє співрозмовників УП – в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17-18 травня.

За даними джерел, Портнов, зокрема, зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів», зазначає «Українська правда».

В той же час очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що іспанська сторона вже офіційно повідомила Україну про вбивство Андрія Портнова. МЗС повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», екс-заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля американської школи в іспанському Мадриді. За даними поліції, у Портнова здійснили декілька пострілів.

Як пише видання EFE з посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида, суддя в Іспанії, яка розглядає справу про вбивство Портнова, оголосила справу таємною.

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Україна Андрій Портнов

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