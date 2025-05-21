В Іспанії повідомили деталі вбивства Андрія Портнова

Медики повідомили, що потерпілий мав поранення, несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами.

Фото: EL PAÍS

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», екс-заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля американської школи в іспанському Мадриді. За даними поліції, у Портнова здійснили декілька пострілів.

Згодом речниця екстреної меддопомоги Мадрида Енкарна Фернандес повідомила, що потерпілий мав поранення, несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами.

«Тому екстрені служби могли лише констатувати смерть цієї особи», - заявила вона у коментарі журналістам.

Також Фернандес додала, що до служб реагування зателефонував громадянин, який проходив повз та побачив чоловіка, що лежав на землі без свідомості.

Відео: Суспільне

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.