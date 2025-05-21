В Испании сообщили детали убийства Андрея Портнова

Медики сообщили, что потерпевший имел ранения, несовместимые с жизнью, причиненные как минимум тремя выстрелами.

Фото: EL PAÍS

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили возле американской школы в испанском Мадриде. По данным полиции, в Портнова было произведено несколько выстрелов.

Позже представительница службы экстренной медицинской помощи Мадрида Энкарна Фернандес сообщила, что потерпевший имел ранения, несовместимые с жизнью, причиненные как минимум тремя выстрелами.

«Поэтому экстренные службы могли лишь констатировать смерть этого человека», — заявила она в комментарии журналистам.

Также Фернандес добавила, что в службы реагирования позвонил прохожий, который увидел мужчину, лежащего на земле без сознания.

Видео: Суспільне

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