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Кабмин включил в план интеграции с ЕС создание Единого реестра счетов физических и юридических лиц

07:50, 22 мая 2025
Налоговая служба будет отвечать за обеспечение функционирования программного и аппаратного обеспечения Единого реестра счетов физических и юридических лиц.
Кабмин включил в план интеграции с ЕС создание Единого реестра счетов физических и юридических лиц
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Кабмин в Дорожной карте по вопросам верховенства права запланировал создание Единого реестра счетов физических и юридических лиц. Ответственными за выполнение этой задачи определены Минфин, Верховная Рада, Минюст, Госфинмониторинг, ГНС, Национальный банк, НКЦБФР и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Государственная налоговая служба также будет отвечать за обеспечение функционирования программного и аппаратного обеспечения Единого реестра счетов физических и юридических лиц.

Напоминаем, что в настоящее время соответствующий законопроект 13233 о создании Реестра счетов зарегистрирован в Верховной Раде. Кабмин указывает, что его принятие позволит своевременно идентифицировать любых физических или юридических лиц, которые владеют или контролируют платежные и банковские счета, а также депозитные сейфы, а также обеспечит своевременный и беспрепятственный прямой доступ к этой информации национальным подразделениям финансовой разведки и доступ для компетентных органов с целью выполнения ими своих обязанностей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительственный законопроект о Реестре счетов предусматривает, что Государственная налоговая служба имеет право в порядке специального доступа или электронной информационной взаимодействия между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, Госфинмониторингу, НАБУ, БЭБ, НАПК и другим.

Кроме того, Кабмин предлагает наказывать лишением свободы до 10 лет за противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга.

Автор: Наталя Мамченко

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