Государственная налоговая служба сможет раскрывать данные из Реестра счетов и сейфов граждан Госфинмониторингу, НАБУ, БЭБ, НАПК и исполнительной службе – законопроект правительства

Правительственный законопроект о Реестре счетов предусматривает, что Государственная налоговая служба имеет право в порядке специального доступа или электронной информационной взаимосвязи между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, Госфинмониторингу, НАБУ, БЭБ, НАПК и другим.

Фото: obozrevatel.com

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство согласовало законопроект 13233 о реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов граждан. Реестр будет вестись Государственной налоговой службой.

Целью законопроекта является, в частности, внедрение централизованного механизма, который позволит своевременно идентифицировать любых физических или юридических лиц, которые удерживают или контролируют платежные и банковские счета и депозитные сейфы, а также обеспечение своевременного и без ограничений, непосредственного доступа к этой информации национальными подразделениями финансовой разведки и доступа для компетентных органов с целью выполнения ими обязанностей.

Напомним, что создание соответствующего реестра счетов и предоставление налоговой службе доступа к банковской тайне обсуждалось еще при принятии Национальной стратегии доходов, выполнение которой является частью требований международных партнеров Украины.

В то же время, законопроект в настоящее время предусматривает, что Нацбанк, банки, другие финансовые учреждения, небанковские поставщики платежных услуг, эмитенты электронных денег не передают в Реестр счетов и сейфов сведения об операциях списания средств со счетов или электронных кошельков, либо их зачисления, остатки средств, содержимое сейфа.

Однако устанавливается обязанность для Нацбанка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС сообщения об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

Законопроект правительства 13233 также предусматривает изменения в Закон «О банках и банковской деятельности».

В статью 61, которая регулирует обязательства банков по сохранению банковской тайны, добавляются нормы, согласно которым Государственная налоговая служба Украины имеет право в порядке специального доступа или электронной информационной взаимосвязи между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, следующим органам и лицам:

Государственной службе финансового мониторинга;

Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ);

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ);

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК);

органам государственной исполнительной службы;

частным исполнителям.

Порядок раскрытия для них банковской тайны будет регулироваться Положением о Реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Дополнен перечень случаев, когда банки раскрывают ГНС банковскую тайну:

в случаях и объемах, определенных статьями 39-2 и 39-3 Налогового кодекса;

в случаях и объемах, определенных статьей 69 Налогового кодекса;

в случаях и объемах, определенных статьей 38 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц

Государственная налоговая служба определена держателем и администратором Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Создателями реестровой информации Реестра являются должностные лица Национального банка Украины, депозитарных учреждений, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег, уполномоченные на открытие банковских счетов, счетов в ценных бумагах, платежных, других счетов / электронных кошельков физическим лицам, заключение договоров о предоставлении индивидуального банковского сейфа физическим лицам.

В соответствии с законопроектом, непредставление банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег соответствующим налоговым органам в срок сообщения об открытии или закрытии счета или электронного кошелька, сообщения о заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа физическому лицу влечет наложение штрафа в размере 680 грн за каждый случай непредставления или задержки.

Внесение реестровой информации осуществляется автоматически средствами информационно-коммуникационной системы ГНС.

Объектами Реестра являются информация о банковских счетах, счетах в ценных бумагах, платежных, других счетах/электронных кошельках физических лиц, договорах о предоставлении индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Информация в Реестре счетов и сейфов хранится не менее 5 лет со дня закрытия счета, электронного кошелька, прекращения договора о предоставлении сейфа физическому лицу. Срок хранения информации в Реестре может быть продлен, но не более чем на 5 дополнительных лет.

Доступ пользователям к данным Реестра счетов и сейфов предоставляется ГНС в порядке, установленном Положением о Реестре.

Пользователями Реестра являются лица, использующие реестровую информацию в порядке специального доступа и/или электронной информационной взаимосвязи между электронными реестрами.

Информация из Реестра счетов и сейфов предоставляется в порядке специального доступа и/или электронной информационной взаимосвязи между электронными реестрами Госфинмониторингу, АРМА, НАБУ, БЭБ, НАПК, органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям в порядке, установленном Положением о Реестре.

Другим лицам информация из Реестра счетов и сейфов предоставляется по решению суда в порядке специального доступа.

При отсутствии решения суда в случаях, предусмотренных законом, предоставляются только сведения о депозитарных учреждениях, банках, других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, эмитентах электронных денег, в которых физическое лицо – объект запроса – имеет открытые банковские счета, счета в ценных бумагах, платежные, другие счета/электронные кошельки и договоры о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

Автор: Наталя Мамченко

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