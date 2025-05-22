Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін вніс до плану інтеграції з ЄС створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб

07:50, 22 травня 2025
Податкова служба відповідатиме за завдання із забезпечення функціонування програмного та апаратного забезпечення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб.
Кабмін вніс до плану інтеграції з ЄС створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін у Дорожній карті з питань верховенства права запланував створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб. Відповідальними за виконання цього завдання визначені Мінфін, Верховна Рада, Мін'юст, Держфінмоніторинг, ДПС, Національний банк, НКЦПФР та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Державна податкова служба відповідатиме також за забезпечення функціонування програмного та апаратного забезпечення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб.

Нагадаємо, наразі відповідний законопроект 13233 про створення Реєстру рахунків зареєстрований у Верховній Раді. Кабмін вказує, що його прийняття дозволить своєчасно ідентифікувати будь-яких фізичних або юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки і депозитні сейфи, а також забезпечення своєчасного та без обмежень, безпосереднього доступу до цієї інформації національним підрозділам фінансової розвідки, та доступу для компетентних органів з метою виконання ними обов’язків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», урядовий законопроект про Реєстр рахунків передбачає, що Державна податкова служба має право у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та іншим.

Крім того, Кабмін пропонує карати до 10 років позбавлення волі за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЄС Нацбанк Кабінет Міністрів України мінюст Мінфін ДПС банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс до плану інтеграції з ЄС створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб

Податкова служба відповідатиме за завдання із забезпечення функціонування програмного та апаратного забезпечення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб.

Суддею Великої Палати від КАС ВС обрана Тетяна Стрелець

Строк повноважень судді Михайла Гриціва у складі Великої Палати Верховного Суду завершився.

Володимир Луганський залишився під запобіжним заходом – рішення Апеляційної палати ВАКС

Апеляційна палата ВАКС залишила скаргу Володимира Луганського без задоволення.

Кабмін схвалив законопроект про скасування дозволів на викиди в атмосферу, на вирубування певних дерев, погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів

Також уряд пропонує скасувати адміністративну відповідальність за викиди в атмосферу та зміну призначення пам'ятки культурної спадщини.

Конкурс в адміністративні апеляції – про що 20 травня кандидати на посади суддів розповіли ВККС

Три кандидати пройшли співбесіди вдало, хоча й не до кінця, а одна суддя припинила участь у конкурсі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва