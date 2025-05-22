Кабмін вніс до плану інтеграції з ЄС створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб

Податкова служба відповідатиме за завдання із забезпечення функціонування програмного та апаратного забезпечення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін у Дорожній карті з питань верховенства права запланував створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб. Відповідальними за виконання цього завдання визначені Мінфін, Верховна Рада, Мін'юст, Держфінмоніторинг, ДПС, Національний банк, НКЦПФР та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Державна податкова служба відповідатиме також за забезпечення функціонування програмного та апаратного забезпечення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб.

Нагадаємо, наразі відповідний законопроект 13233 про створення Реєстру рахунків зареєстрований у Верховній Раді. Кабмін вказує, що його прийняття дозволить своєчасно ідентифікувати будь-яких фізичних або юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки і депозитні сейфи, а також забезпечення своєчасного та без обмежень, безпосереднього доступу до цієї інформації національним підрозділам фінансової розвідки, та доступу для компетентних органів з метою виконання ними обов’язків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», урядовий законопроект про Реєстр рахунків передбачає, що Державна податкова служба має право у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та іншим.

Крім того, Кабмін пропонує карати до 10 років позбавлення волі за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.