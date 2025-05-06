Кабмін пропонує карати до 10 років позбавлення волі за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Викривачів випадків відмивання коштів на підприємствах захистять, а покарання за протидію суб’єкту первинного фінансового моніторингу значно посилять – Кабмін пропонує внести зміни до КУпАП та Кримінального кодексу.

Фото: bank.gov.ua

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд погодив законопроект 13233 про реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів громадян. Реєстр буде вести Державна податкова служба. Нацбанк, банки, емітентів електронних грошей та інших зобов’яжуть направляти до ДПС повідомлення про відкриття та закриття рахунків чи електронних гаманців фізичних осіб, укладення договору про надання індивідуального банківського сейфа.

Законопроект уряду 13233 передбачає також зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність». Так, до статті 61, яка регулює зобов’язання банків щодо збереження банківської таємниці, додається норми, що Державна податкова служба України має право у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю наступним органам та особам:

Державній службі фінансового моніторингу

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ)

Бюро економічної безпеки України (БЕБ)

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК)

органам державної виконавчої служби

приватним виконавцям.

Крім цього, законопроект передбачає удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників; впровадження санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері фінмоніторингу; створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту; розширення переліку спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу тощо.

На реалізацію цього основного законопроекту Кабмін також зареєстрував законопроект 13238 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу, яким пропонується внести зміни до:

КУпАП, якими передбачається встановити відповідальність для посадових осіб підприємств, установ і організацій за примушування працівника до звільнення, притягнення його до дисциплінарної відповідальності або піддання іншим негативним заходам впливу;

до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за незаконне звільнення працівника з роботи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, а також відповідальності за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Так, у статті 172 Кримінального кодексу пропонується передбачити, що незаконне звільнення працівника з роботи у зв’язку з поданням ним, як працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, інформації до Держфінмоніторингу, чи у зв’язку з повідомленням працівником керівника або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, або суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що проводить свою діяльність одноосібно (без створення юридичної особи), або суб’єкта державного фінансового моніторингу про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення – караються штрафом від 34 000 грн до 51 000 або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на той самий строк.

Також до Кримінального кодексу пропонується запровадити нову статтю 206-3 «Протидія виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу».

Нагадаємо, що суб’єктами первинного фінансового моніторингу є зокрема банки, страховики, ломбарди, оператори поштового зв’язку, установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій, бухгалтери, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріуси тощо.

Отже, відповідно до запропонованої Кабміном статті протидія виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема протиправна вимога припинити виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи обмежити його, поєднана з погрозою насильства над працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їх майна, – караються штрафом від 170 000 грн до 255 000 грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

За ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню кримінальному правопорушенню, були вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров’я, або з пошкодженням чи знищенням майна – може загрожувати позбавлення волі на строк до 6 років.

Протидія виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу, вчинена організованою групою або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я, або така, що заподіяла велику шкоду (від 757 000 грн), – караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого та з конфіскацією майна.

У статті 41 КУпАП пропонується встановити штрафи за примушування працівника до звільнення, притягнення його до дисциплінарної відповідальності чи піддання іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з поданням ним, як працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, інформації до Держфінмоніторингу.

На посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, самозайнятих осіб планується накладати штрафи до 1700 грн, а за повторне вчинення порушення – до 5100 грн.

Справи будуть розглядати місцеві суди, а протоколи зможуть складати посадовці Держфінмоніторингу.

Автор: Наталя Мамченко

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