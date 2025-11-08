Ховався в лісі з грошима: київського поліцейського Рибянського взяли під варту із заставою понад 13 млн

Юрія Рибянського взяли під варту із заставою 13,3 мільйона гривень.

колаж УНІАН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронця з Києва Юрія Рибянського, який обіймав посаду начальника відділення Дарницького управління поліції та підозрюється у привласненні речових доказів — понад 13 мільйонів гривень, взято під арешт із правом внесення застави. Про це повідомляє ТСН.

8 листопада Юрія Рибянського доставили до Печерського районного суду Києва для визначення запобіжного заходу. Адвокати підозрюваного наполягали на домашньому арешті, однак суд ухвалив рішення про 60 діб тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 13,3 мільйона гривень.

Як писала «Судово-юридична газета», начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського, який зник разом із арештованими грошима, затримали у Рівненській області.

У Київській міській прокуратурі розповіли, що поліцейський зник з доларами США, євро та гривнями в еквіваленті 13,3 млн грн, які були речовими доказами.

У ДБР уточнили, що поліцейський переховувався у лісі на Рівненщині, де облаштував тимчасове житло. Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі. Під час проведення обшуків автомобіля та «схованки» правоохоронця було виявлено та вилучено гроші.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.