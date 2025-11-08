У Тернополі з п’ятого поверху ТЦК випав чоловік — що кажуть у центрі комплектування

У Центрі комплектування прокоментували ситуацію з чоловіком, який випав з п’ятого поверху.

У ніч на 8 листопада у Тернопільському обласному ТЦК військовозобов’язаний під час спроби втечі випав із вікна п’ятого поверху. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні. Про це повідомив Тернопільський обласний ТЦК.

«8 листопада 2025 року близько 00 год. 15 хв. до Тернопільського ОМТЦК та СП був доставлений військовозобов’язаний громадянин Т., який є порушником військово-облікового законодавства. Відстрочки від призову та бронювання він не має», - заявили у центрі комплектування.

Зазначається, що на момент доставки громадянин перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«З огляду на його стан, який унеможливлював проведення об’єктивних процесуальних дій щодо притягнення до адміністративної відповідальності, його було тимчасово розміщено в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.

Близько 03 год. 50 хв. громадянин Т., перебуваючи в санвузлі спального приміщення (5-й поверх), самовільно демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні, яка розташована на 1му поверсі», - заявили у ТЦК.

Також там додали, що працівники територіального центру викликали швидку, а постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні.

Чоловіку було надано необхідну медичну допомогу, наразі потерпілий перебуває у стабільному стані.

«На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування», - додали у ТЦК.

