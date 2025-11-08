9 листопада застосовуватимуть відключення світла обсягом від 2 до 4 черг — Укренерго

Графіки відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До кінця доби 8 листопада через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами, застосовуватимуть заходи обмеження. Про це повідомило Укренерго.

У неділю, 9 листопада, заходи обмеження споживання у більшості регіонів України будуть застосовуватись в такому обсязі:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

«Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», - додали у компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.