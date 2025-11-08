Пенсія за віком у 2025 році — які вимоги до страхового стажу

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадало вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком у 2025 році.

Згідно із законодавством, вік виходу на пенсію визначає набутий людиною страховий стаж. Це може бути 60, 63 або 65 років.

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку.

Так, відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком у 2025 році, становить:

– після досягнення віку 60 років – не менше 32 років;

– після досягнення віку 63 роки – не менше 22 років;

– після досягнення віку 65 років – не менше 15 років.

«При цьому, якщо віку 60 / 63 / 65 років особа досягла у 2024 році, а звертається за призначенням пенсії у 2025 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 31 / 21 / 15 років відповідно», - додали у ПФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.