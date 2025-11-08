Реєстрація обтяження нерухомості на підставі судового рішення — хто і де може його зареєструвати

Обтяження являє собою заборону або обмеження розпорядження або користування нерухомим майном та може бути зареєстроване, зокрема, на підставі судового рішення, що набрало законної сили.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса роз’яснило питання реєстрації обтяження нерухомості на підставі судового рішення.

У відомстві підкреслили, якщо обтяження встановлено судовим рішенням, варто чітко розуміти, хто уповноважений його зареєструвати, куди звертатися та які документи підтверджують законність дії.

Обтяження являє собою заборону або обмеження розпорядження і/або користування нерухомим майном та може бути зареєстроване, зокрема, на підставі судового рішення, що набрало законної сили.

До моменту, поки не запроваджено інформаційну взаємодію між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) та Єдиним державним реєстром судових рішень (далі – ЄДРСР), усі дії щодо реєстрації обтяження на підставі судового рішення проводяться лише за особистим зверненням заявника.

Хто може бути заявником?

Законодавством передбачено, що заявником може бути:

– орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, якими встановлено, змінено або припинено обтяження;

– особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено обтяження або уповноважені ними особи.

До кого звертатися?

Заявник може подати заяву до будь-якого суб’єкта державної реєстрації прав (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації) або нотаріуса, так як державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Як подається заява?

Заява на проведення реєстраційних дій подається у паперовій формі за умови встановлення особи заявника або уповноваженої ним особи.

Встановлення особи громадянина України здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

При цьому, документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є:

– нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування);

– довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;

– відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Державний реєстратор або адміністратор центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв. Державний реєстратор обов’язково перевіряє наявність в ЄДРСР судового рішення та набрання ним законної сили. Після того, в день реєстрації заяви проводить державну реєстрацію обтяження в Державному реєстрі прав.

Таким чином, точне дотримання процедури подачі заяви та наявність всіх необхідних документів є запорукою швидкої та правомірної реєстрації обтяження. Цей процес забезпечує юридичну чистоту майнових відносин та захист прав усіх зацікавлених сторін, підтверджуючи законність обмежень.

