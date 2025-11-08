Військовий облік жінок з медичною освітою – що потрібно знати

У ТЦК розібрали головні вимоги, що стосуються як працівниць, так і роботодавців.

Донецький обласний ТЦК роз’яснив питання військового обліку жінок з медичною освітою.

Там нагадали, що з 31 липня 2025 року чинні нові правила військового обліку жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Для них передбачена «автоматична» постановка на військовий облік, а роботодавці отримують нові обов’язки щодо ведення військового обліку таких працівниць.

У ТЦК розібрали важливі зміни та вимоги, що стосуються як працівниць, так і роботодавців.

«Автоматична» постановка на облік жінок з 31.07

«Починаючи з 31 липня 2025 року діє оновлений механізм постановки на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою. У ЗМІ цей підхід часто називають «автоматичним». Втім мова йде про чітко визначену процедуру», - зазначили у ТЦК.

Відповідно до оновленого п. 50 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487 (далі – Порядок № 1487), заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, зобов’язані у семиденний строк після здобуття освіти подати список таких жінок до ТЦК за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання жінок.

Внесення даних до реєстру «Оберіг» та проходження ВЛК

Після отримання списків від закладів освіти, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вносять інформацію до реєстру «Оберіг», зазначаючи жінок як військовозобов’язаних із присвоєнням військово-облікової спеціальності.

Своєю чергою жінки зобов’язані протягом 60 діб після здобуття освіти прибути до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Для кого діють «старі» правила

Новий порядок стосується лише тих, хто здобуває відповідну освіту після 31 липня 2025 року. Для жінок, які здобули медичну або фармацевтичну освіту до цієї дати й не перебувають на військовому обліку, застосовуються чинні раніше правила.

Такі жінки мають самостійно звернутися до ТЦК для постановки на військовий облік. Їх облік здійснюється в порядку, що діяв до змін.

Обов’язковість обліку для окремих спеціальностей

На військовому обліку обов’язково мають перебувати жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. У цій частині змін не відбулося.

Жінки з іншими спеціальностями можуть стати на військовий облік виключно добровільно.

Тепер жінка з медичною або фармацевтичною освітою зобов’язана надати ВОД (військово-обліковий документ) під час працевлаштування. Це може бути: паперовий військово-обліковий документ або електронний документ у системі Резерв+.

Без цього документа роботодавець не має права працевлаштувати таку жінку. Адже військовий облік на підприємстві може вестись тільки за наявності ВОД. Порушення цього обов’язку може призвести до накладення штрафних санкцій.

Якщо жінка без ВОД була працевлаштована до 18.05.2024

Якщо жінка з медичною або фармацевтичною освітою, яка не перебуває на військовому обліку, була працевлаштована до 18 травня 2024 року, роботодавець зобов’язаний повідомити про це ТЦК.

Повідомлення подаємо довільної форми. Строків для подання законодавством не встановлено. Утім зробити це точно варто до перевірки підприємства.

Військовий облік жінок з ВОД на підприємстві

Якщо працівниця має ВОД (або стала на облік добровільно), роботодавець зобов’язаний вести її військовий облік на загальних підставах, як і для чоловіків.

Такий облік включає:

подання Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних працівників – подаємо у 7-денний строк з дати видання наказу про прийняття чи звільнення. Також подається до 5 числа місяця, якщо відбулися зміни в облікових даних працівниці (прізвище, адреса місця проживання тощо). Повідомлення подається до того ТЦК, де жінка перебуває на обліку; ведення Списку персонального військового обліку– до списку слід включати жінок із ВОД, які перебувають на обліку; включення жінок до Відомості оперативного обліку– в ній окремо відображають кількість жінок з військово-обліковими документами.

Призов жінок – лише добровільно

Важливе уточнення, яке викликає численні запитання: жінки можуть бути призвані на військову службу лише добровільно.

Відповідно до Закону України від 25.03.1992 № 2232-XII «Про військовий обов'язок і військову службу», навіть якщо жінка перебуває на військовому обліку, її можуть мобілізувати тільки за її згодою!

Примусового призову для жінок не передбачено.

Бронювання і врахування у квоті для бронювання

Ще одне важливе положення: жінки не підлягають бронюванню. Крім того, військовозобов’язані жінки не включаються до загальної кількості військовозобов’язаних, що враховується при розрахунку квоти для бронювання на підприємстві.

