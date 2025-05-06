Кабмин предлагает наказывать до 10 лет лишения свободы за противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга

Разоблачителей случаев отмывания средств на предприятиях защитят, а наказание за противодействие субъекту первичного финансового мониторинга значительно ужесточат — Кабмин предлагает внести изменения в КУоАП и Уголовный кодекс.

Фото: bank.gov.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство одобрило законопроект №13233 о реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов граждан. Реестр будет вести Государственная налоговая служба. Нацбанк, банки, эмитенты электронных денег и другие будут обязаны направлять в ГНС уведомления об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении договора об индивидуальном банковском сейфе.

Законопроект правительства №13233 также предусматривает изменения в Закон «О банках и банковской деятельности». Так, в статью 61, которая регулирует обязательства банков по сохранению банковской тайны, добавляются нормы, что Государственная налоговая служба Украины имеет право в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физлиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, следующим органам и лицам:

Государственной службе финансового мониторинга

Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ)

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ)

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

органам государственной исполнительной службы

частным исполнителям.

Кроме того, законопроект предусматривает усовершенствование процедуры верификации информации об окончательных бенефициарных владельцах; внедрение санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере финмониторинга; создание механизма разоблачителей в сфере финмониторинга и их защиту; расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга и другое.

Для реализации этого основного законопроекта Кабмин также зарегистрировал законопроект №13238 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которым предлагается внести изменения в:

КУоАП, которыми предусматривается установление ответственности для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций за принуждение работника к увольнению, привлечение его к дисциплинарной ответственности или подвергание другим негативным мерам воздействия;

Уголовный кодекс относительно установления ответственности за незаконное увольнение работника с работы в связи с сообщением им о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, а также ответственности за противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга.

Так, в статье 172 Уголовного кодекса предлагается предусмотреть, что незаконное увольнение работника с работы в связи с подачей им, как работником, ответственным за проведение финансового мониторинга субъекта первичного финансового мониторинга, информации в Госфинмониторинг, или в связи с сообщением работником руководителя или работника, ответственного за проведение финансового мониторинга субъекта первичного финансового мониторинга, или субъекта первичного финансового мониторинга, который ведет свою деятельность индивидуально (без создания юрлица), или субъекта государственного финансового мониторинга о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения — наказывается штрафом от 34 000 до 51 000 грн или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, или исправительными работами до 2 лет, или пробационным надзором на тот же срок.

Также в Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 206-3 «Противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга».

Напомним, субъектами первичного финансового мониторинга являются, в частности, банки, страховщики, ломбарды, операторы почтовой связи, учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств (почтовому переводу) и осуществляющие валютные операции, бухгалтеры, адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусы и др.

Таким образом, согласно предложенной Кабмином статье, противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга, в частности противоправное требование прекратить выполнение обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга или ограничить его, сопряженное с угрозой насилия над работником субъекта первичного финансового мониторинга или его близкими, повреждение или уничтожение их имущества — наказывается штрафом от 170 000 до 255 000 грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

За те же действия, если они помешали предотвращению уголовного правонарушения, были совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или сопряжены с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или с повреждением либо уничтожением имущества — может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.

Противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга, совершенное организованной группой или должностным лицом с использованием служебного положения, или сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья, или такое, что причинило значительный ущерб (от 757 000 грн), — наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового и с конфискацией имущества.

В статье 41 КУоАП предлагается установить штрафы за принуждение работника к увольнению, привлечение его к дисциплинарной ответственности или подвергание другим негативным мерам воздействия, или угрозу таких мер воздействия в связи с подачей им, как работником, ответственным за проведение финансового мониторинга субъекта первичного финансового мониторинга, информации в Госфинмониторинг.

На должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, граждан — субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц планируется налагать штрафы до 1 700 грн, а за повторное нарушение — до 5 100 грн.

Дела будут рассматривать местные суды, а протоколы смогут составлять должностные лица Госфинмониторинга.

Автор: Наталя Мамченко

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