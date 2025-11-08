Удар по військових, яких зібрали для нагородження — суд відправив під варту командира батальйону

Унаслідок ворожого обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральний райсуд міста Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру одного з батальйонів, який попри заборону Генерального штабу ЗСУ зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

«Під час цього заходу російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей, що призвело до втрат серед військових та цивільних осіб», - заявили у Бюро.

За даними слідства, 1 листопада російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу «Іскандер», та трьома ударними безпілотниками «Герань».

«У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Унаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні», - повідомили у ДБР.

Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.